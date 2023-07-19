爆紅飲料店「得正」與一芳有關係？ 官方發聲明回應了

近日於各大社群媒體人氣很高的「得正」手搖飲料店，總店位於台中的美村路；不過，網上許多言論都指向「得正與一芳有相關」，對此18日官方於臉書粉絲專頁發出聲明回應。

得正於臉書發文表示「品牌一向致力產品與營運，未來不再對任何謠言作出回應，將直接委請律師逐一蒐證並採取法律行動。」

並貼出聲明圖，以下為3點聲明全文：

1.得正為2020年從零開始的新興自創品牌。 2.本公司絕無任集團的注資也絕非是其他公司旗下的子品牌，再次嚴正澄清！切勿試圖操弄謠言，惡意引導。 3.品牌一向秉持低調，但不代表可以容忍惡意造謠，請惡意造謠者自重，我們將採取法律行動提出告訴，此刻惡意謠言將零容忍。

有粉絲留言表示「早該出來說明了，私下都有一直幫忙滅火」，得正回覆，若有其他自媒體詢問，都有澄清回覆；因品牌較專注在產品與營運上，較少與其他平台謠言隨之起舞，希望大家專注在好茶分享。

還是有網友追問「所以得正跟一芳一點關係都沒有嗎？」官方則回覆「我們跟任何品牌都沒有關係唷」。

更對於「特定品牌是否有資金投入或相關親戚開的？」得正強調，完全無任何親戚關係！已委請律師蒐證處理相關惡意謠言。