新北2字頭預售屋快絕跡了 這兩區還有機會

永慶房產集團統計今年前5月新北市各行政區預售屋表現，單價5、6字頭占總量62%，超過六成，顯示新北市預售屋5、6字頭已成主流價格帶，但仍有單價2字頭預售屋，不過交易量僅186筆，占新北市總量3.5%，已快絕跡。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，觀察今年新北市單價2字頭預售屋交易，淡水區148筆最多，平均每坪約28.1萬元，其次是八里區29筆，平均單價28.2萬元，金山區、三芝區與鶯歌區則僅有零星個案。

陳金萍說明，淡水區因位居雙北地區的邊陲地帶，再加上交通不便、沒有產業支撐等不利因素，讓房價一直處於較低的狀況。

但隨著淡海新市鎮陸續開發，淡海輕軌通車、淡北道路及淡江大橋也即將於今年完工，將能串聯交通網絡，交通題材加上建商積極推案下，讓淡水區成為推案量與交易量都名列前茅的行政區。

八里區同樣具備台北港特定區開發前景優勢，加上交通機能逐漸獲得改善，讓淡水區與八里區人口快速增加，加上相對親民的房價，逐漸成為雙北市購屋族群移居的首選之一，尤其深受首購族、小資家庭或北漂族的青睞。

至於金山區、三芝區與鶯歌區三區僅有個位數交易量，金山區交易5筆，均為「太川茗園」與「築馨園」兩個建案的交易，而三芝區3筆均是「山之花墅」，鶯歌則僅有1筆「立瑾Way」單價是2字頭，三個行政區都呈現個案表現。