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新北2字頭預售屋快絕跡！僅這5區有機會

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
2023年1月至5月新北市預售屋個單價區間佔比。資料來源／永慶房屋
2023年1月至5月新北市預售屋個單價區間佔比。資料來源／永慶房屋

永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點2023年1月至5月新北市行政區的預售屋表現，其中單價2字頭的預售屋交易量僅186筆，占新北市總量的3.5%，幾乎已快絕跡，單價5、6字頭占總量的62.3%，超過六成，顯現出新北市預售屋5、6字頭已成主流價格帶。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年來，在全球貨幣寬鬆、資金潮挹注下，房市交易火熱，連帶提升民眾對房價上漲的預期，而在原物料、工資成本上升等因素，讓房價居高不下，新北市的預售屋5、6字頭已成主流，連3、4字頭比例加總都未達三成，顯示若想在新北市買到低單價的預售屋，難度恐怕是越來越高。

觀察今年1-5月新北市單價2字頭的預售屋交易中，以淡水區交易量148筆最多，平均單價約每坪28.1萬元，其次則是八里區的29筆，平均單價每坪為28.2萬元，交易量為29筆，2字頭預售屋普遍集中在淡水區、八里區兩地，金山區、三芝區與鶯歌區則有零星個案。

陳金萍指出，淡水區因位居雙北地區的邊陲地帶，再加上交通不便、沒有產業支撐等不利因素，讓房價一直處於較低的狀況，但隨著淡海新市鎮陸續開發，淡海輕軌通車、淡北道路及淡江大橋也即將於今年完工，將能串聯交通網絡，交通題材加上建商積極推案下，讓淡水區成為推案量與交易量都名列前茅的行政區。

八里區同樣具備台北港特定區開發前景優勢，加上交通機能逐漸獲得改善，讓淡水區與八里區人口快速增加，加上相對親民的房價，逐漸成為雙北市購屋族群移居的首選之一，尤其深受首購族、小資家庭或北漂族的青睞。

至於金山區、三芝區與鶯歌區三區僅有個位數交易量，金山區交易5筆，均為「太川茗園」與「築馨園」兩個建案的交易，而三芝區3筆均是「山之花墅」，鶯歌則僅有1筆「立瑾Way」單價是2字頭，三個行政區的交易都呈現個案表現。

陳金萍表示，金山區與三芝區原本就不是建商主力推案區，房市交易也不熱絡，可選擇的建案有限；至於鶯歌區，全區預售屋交易有27筆，單價幾乎都是3、4字頭，單價2字頭僅1筆，也顯示鶯歌區在捷運三鶯線與鳳鳴重劃區加持下，房價已全面走高。

2023年1月至5月新北市單價2字頭的預售屋價量。資料來源／永慶房屋
2023年1月至5月新北市單價2字頭的預售屋價量。資料來源／永慶房屋
新北預售屋房價5、6字頭已成主流，房市示意圖。圖／永慶房屋提供
新北預售屋房價5、6字頭已成主流，房市示意圖。圖／永慶房屋提供

預售屋 房價 八里

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