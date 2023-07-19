地窄人稠需求大！倉儲業5年大增2成 北北桃佔大宗

宅經濟威力雖不似疫情嚴峻時強大，但消費習慣已改變，特別是倉儲業表現亮眼，依據財政部資料，今年普通倉儲經營家數共827家，與5年前相比大幅成長20.6%，其中又以北北桃家數最多，佔全台64.1%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，普通倉儲業是指提供倉儲設備，經營堆棧、棚棧、倉庫、保稅、倉庫等空間的行業，近年網路購物及宅配的消費模式席捲全台，需求應運而生，此外，由於房價高漲及家戶結構改變，住宅空間越來越窄小，造就個人倉儲需求，家用與商用並進，讓倉儲業成為新熱門。

區域上，普通倉儲的分布主要位於六都，根據最新數據，今年前四月六都普通倉儲經營家數共有709家，佔全台85.7%，其中北北桃的家數就有530家，佔全台64.1%，新北市共223家居冠，台北市共167家，桃園市共140家，北北桃囊括家數前三名，

郎美囡指出，雙北人口多、公司行號多，對於倉儲的需求高，新北市幅員廣，又有許多工業區，故倉儲數目最多，桃園市有則具備桃園機場及高速公路的交通優勢，因此吸引大型物流倉儲業者布局。

觀察市場上零售業等大型企業近幾年積極擴展物流倉儲中心，不僅自用也有租賃，郎美囡指出，倉儲租賃型的特質可以配合各客群在不同時期的儲物空間需要，對中小型公司或個人用戶來說，成本控管更具彈性，甚至有業者推出適合中小企業使用的小型廠辦倉儲，還可申請公司登記，商務使用更為多元。

另一方面，在人口密度高、居住空間較擁擠的都會區盛行迷你倉儲，其所在地點交通較方便、不會過於偏遠，倉庫較小且可短租，不僅可囤放家中暫且不用的物品，換季不用斷捨離，也有利於小規模的自營商放置貨物。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨提醒，隨著電商日漸興盛，倉儲業一片欣欣向榮，也會有不少民眾興起跟進的心思，要提醒有意積極入市的投資人，選擇位址如在住宅區內，要注意可否作倉庫使用，由於事涉土地使用分區及建築物管理相關規定，要與各縣市政府都市發展局及建築管理處深入了解，比較安全。