貿易局攜手紡拓會 推廣「紡織品整合行銷與商機開發計畫」

為協助紡織業提升國際行銷能力，加強拓銷海外市場及鞏固業者與國外買家的產銷合作夥伴關係，維繫台灣紡織業在國際市場之地位，經濟部國際貿易局自今年起規劃三年（112至114年）期程之「紡織品整合行銷與商機開發計畫」計畫，精選多元的歐美日等成熟市場及澳洲、越南、印尼、印度等新南向市場，並以具競爭力及發展潛力之永續紡織品為主要推廣產品，以期擴大臺灣紡織品出口商機。

紡拓會表示，本計畫甄選36家廠商分為「戶外運動」、「都會休閒」、「安全防護」等三個群組接受整合行銷輔導及參加商機開發等拓銷活動。本年度截至6月止，透過於美國、英國、德國、瑞典、越南、印尼及印度等國家之國際展覽線上線下聯合推廣、組成小型拓銷團進行當地door-to-door買主拜訪、邀請前述地區買主來臺商洽，以及邀請業者參與線上線下新產品新技術發表會，預計帶動受輔導廠商及參加活動之紡織相關業者潛在商機4,420萬美元，所辦理之18項拓銷活動已協助212家次廠商進行國際拓銷。

另外，透過製作臺灣紡織專題報導，以及運用數位科技進行潛力買主需求蒐 集及建立業者產品之3D虛擬展示間，加強業者與買主供需之間的產業連結，並整合多元管道如國際專業媒體、自媒體及國際友好公協會等，全面積極推廣臺灣永續創新產業國際形象。於網路平台與社群媒體（Facebook、LinkedIn）創造逾4萬人次之瀏覽量。

紡拓會表示，鑑於全球經濟疫後復甦乏力，上半年我國紡織品出口亦普遍受品牌客戶庫存調整影響而大幅衰退。為協助臺灣紡織業者提升出口，鞏固歐美品牌合作夥伴關係並強化發掘新市場商機，本計畫下半年將透過擴大安排業者與國際買主面對面商洽至少23場、線上線下海外拓銷活動8場、線上線下國際展覽聯合推廣，以及辦理新產品新技術發表會等，強化對臺灣紡織產業優勢之廣宣措施，以協助業者爭取全球永續機能紡織品市場商機。