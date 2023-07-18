亞洲生技大會展前記者會 2023傑出生技產業獎出爐
台灣生物產業發展協會今天舉行亞洲生技大會展前記者會，並宣佈「2023 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」得主，經過長達三個月的初審、複審及決審，選出共13家機構及產品技術：「產業金質獎」獲獎名單分別為保瑞藥業、長聖生技、啟新生技、利統；「潛力標竿獎」獲獎名單分別為：中裕新藥、安基生技、長佳智能、和康生技；「產業創新獎」則是由亞果生醫「超臨界二氧化碳平台技術於再生醫療產業之應用」、晉弘科技「赫羅斯拋棄式鼻咽內視鏡」、博晟生醫「『舒效切』自體脂肪前驅細胞收集套組」、正瀚生技「永續型農化產品 - Radiate NEXT」、葡萄王生技「機能性植物乳桿菌 GKM3®」獲選。
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