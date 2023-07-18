七都預售屋總價全逾千萬 只有「新天龍國」坪數增10坪

房市近來經歷中央銀行五度升息、同時祭出五波選擇性信用管制，加上有打炒房政策之稱的平均地權條例修正條文於7月1日實施，永慶房產集團彙整實價登錄資訊，觀察七大都會區近五年1至5月預售屋總價中位數變化，發現2023年七都預售屋中位數總價均已突破千萬大關，正式宣告千萬預售屋時代來臨。觀察2019年至2023年預售屋交易坪數中位數，可發現交易坪數幾乎都縮水，等於有「總價逾千萬」與「小宅化」的兩大趨勢。

觀察七都預售屋總價中位數，除雙北二都漲幅相對和緩外，其餘五大都會區近五年預售屋總價漲幅均逾五成，尤以新竹縣市增幅最大，達139.3%。2019年新竹縣市預售屋總價中位數為750萬元，僅高於台南市與高雄市，位居第五。而從2020年開始超車，位居七都中第三位，更於2023年擠下新北市，成為僅次於台北市的都會區，儼然成為天龍國第二。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣市受惠於竹科效應、美中貿易衝突帶來的轉單效應，加以台商回流、投資設廠等利多加持，增加就業人口進駐，同時帶動以新竹科學園區為核心的自住、長期投資置產需求增加，推升房價。此外，不只有新竹科學園區，中部及南部科學園區所在的台中、台南也有在各大廠投資設廠下，市場普遍看好當地發展前景，也推升民眾對於房價的預期，近五年預售屋總價中位數也有七成以上的增幅。

而新竹縣市不僅是平均所得最高的縣市，也是出生率名列前茅的縣市，「小宅化」現象不顯著，預售屋交易坪數反而五年增加9.9坪，相當於一間小套房的大小。陳金萍補充，竹科產值的成長為新竹縣市提供就業機會並吸引人口移入落地生根，據內政部人口統計新竹縣市幼年人口全台比例最高，消費者購屋時對空間的需求自是不減反增，而隨著房價的快速推升，過去以竹北、新竹市為主的購屋熱區，也逐漸外溢至湖口、新補、寶山等區域的現象，以時間換取更大的居住空間。