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政經私房話／周冠男長抱0050 車牌也選它
元大台灣50ＥＴＦ（○○五○）堪稱是國民基金，政大商學院副院長周冠男，不但以長年的投資報酬印證他廿年來長期持有○○五○的主張正確，性情中人的他更把○○五○用在他的瑪莎拉蒂愛車車牌上，表達他對這檔基金的肯定。
很多人會在○○五○或○○五六之間作考慮，周冠男說，年輕人不妨選擇和大盤指數連動的○○五○，比較能在累積財富上發揮效果。他說，投資ＥＴＦ是否以固定配息為追求目標因人而異，年長的投資人希望有配息，但年輕人既然有薪資所得，不如不領取配息而是把錢留下來投資，反而有複利效果。
周冠男提醒，年輕投資人應突破「一鳥在手勝過二鳥在林」的迷思，建議不用急著領股息，留在基金把股利轉化為資本利得更好。
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