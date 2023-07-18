快訊

賴清德將過境美國 布林肯：這符合一中政策 北京沒挑釁理由

基隆立委選戰爆黑馬 王拓子王醒之凌晨發文揭參選理由

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政經私房話／周冠男長抱0050 車牌也選它

聯合報／ 記者朱漢崙

元大台灣50ＥＴＦ（○○五○）堪稱是國民基金，政大商學院副院長周冠男，不但以長年的投資報酬印證他廿年來長期持有○○五○的主張正確，性情中人的他更把○○五○用在他的瑪莎拉蒂愛車車牌上，表達他對這檔基金的肯定。

很多人會在○○五○或○○五六之間作考慮，周冠男說，年輕人不妨選擇和大盤指數連動的○○五○，比較能在累積財富上發揮效果。他說，投資ＥＴＦ是否以固定配息為追求目標因人而異，年長的投資人希望有配息，但年輕人既然有薪資所得，不如不領取配息而是把錢留下來投資，反而有複利效果。

周冠男提醒，年輕投資人應突破「一鳥在手勝過二鳥在林」的迷思，建議不用急著領股息，留在基金把股利轉化為資本利得更好。

投資人 財富 大盤

延伸閱讀

與賴清德相見 安倍昭惠：希望年輕人打起精神來

影／陸奧運冠軍首來台政大桌球交流 副校長笑談「久別重逢」怕變考古對象

影／陸生團訪政大 團長奧運桌球金牌丁寧與政大桌球交流

親曝716遊行「原本要翻欄杆」 郭台銘：想跟與年輕人一起曬太陽

相關新聞

聚陽AI醫療衣 進軍美國

聚陽「AI醫療智慧衣」打進美國生醫業，台廠首例。聚陽董事長周理平表示，聚陽打造「AI醫療智慧衣」有成，美方客戶端已獲美國...

警消資安防災專才 企業大舉挖角

警、消單位專業人才近年頻被企業挖角，資訊專才被挖到企業負責資安部門，消防幹部則負責消防安全工作。新北消防局今年農曆年迄今...

政經私房話／周冠男長抱0050 車牌也選它

元大台灣50ＥＴＦ（○○五○）堪稱是國民基金，政大商學院副院長周冠男，不但以長年的投資報酬印證他廿年來長期持有○○五○的...

淨零推升金屬需求 學者促強化回收技術

能源轉型擴大了綠能需求，金屬材料恐供不應求！安侯永續發展公司董事總經理黃正忠說，台灣主力的資通訊產業相當仰賴各類金屬，為了減緩衝擊，應擴大投資「電子廢棄物回收」的技術。台大管理學院副院長陳家麟則表示，

聚陽AI智慧管理 獲利祕密武器

聚陽「AI智慧管理」，悶聲發大財。聚陽董事長周理平透露，AI管理是聚陽的「祕密武器」，能規劃長單，也能接高毛利急短單，優...

才剛出清...台驊又買貨櫃雙雄

台驊再出手敲進貨櫃雙雄。台驊昨（17）日公告買進貨櫃輪股票，大買陽明5,600張股票，並買進長榮海運1,000張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦