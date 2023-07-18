警消資安防災專才 企業大舉挖角

警、消單位專業人才近年頻被企業挖角，資訊專才被挖到企業負責資安部門，消防幹部則負責消防安全工作。新北消防局今年農曆年迄今，已有四人跳槽台積電，台南市三線一星警官周冠輝前天從交通大隊長職務退休，昨天就轉赴鴻海子公司鴻準精密工業出任資訊部門處長，警界認為，高階資安警官熟悉法規、擁有司法人脈，公職出身的服從性高，是在企業界搶手的原因。

二○一二年時任警政署資訊室主任李相臣獲聘到金融業協助建置資安系統，算得上是高階資安警官轉換跑道到企業界服務的先例，由於他表現頗獲好評，讓企業界對警界資安人才大感興趣，近年有許多李的昔日部屬轉任金控公司擔任資安主管，老同事們還互通資安情報，達到「另類金融聯防」效果。

警大五十八期資訊管理學系畢業的周冠輝，今年五十四歲，任警職逾卅年，進修取得科技法律研究所碩士，曾任台南市警局資訊室主任、交通警察大隊長，近年已有多家企業透過管道延攬。日前科技大廠鴻準挖角他擔任資訊部門處長，他評估可發揮專業，向市警局長廖宗山報告後提前退休。

除了警界，消防單位也頻被企業界挖角。台積電等科技大廠看中消防人員公共安全及防救災專業，重金挖角消防人員；新北市消防局今年農曆年後迄今，至少有四名消防員跳槽到台積電，近年台中市也有包括分隊長在內的至少四人到台積電等企業任職。

據了解，警政署為留住人才，已研擬朝多方努力，包括給予專業加給或仿照日本在中央成立「網路警察局」、增加優秀警官升遷管道，前署長陳家欽已發現資訊人才流失問題，擴大專業人才升遷管道，希望防堵出走潮。