比比昂與華航合作發日本購物金 回台仍可繼續跨境購物

解封後旅日熱度居高不下，台灣人赴日旅遊人次破百萬，據交通部觀光局統計，今年1至4月赴日旅遊人次突破109.6萬人次，已恢復疫情前2019年同期的近7成，（2019年同期為159.6萬人），各大航空業者為搶攻復甦商機，紛紛針對日本航線大增班次。PChome網路家庭（8044）集團旗下專營日本跨境代標代購電商「Bibian比比昂」，看準赴日觀光旅遊潮也持續助攻跨境銷售，攜手中華航空（2610），凡搭乘日本各航線回台班機的旅客，都將於航行途中隨餐附贈比比昂購物金兌換卡，9月30日前只要透過兌換卡上的QRcode註冊會員，即可獲得500元購物金，新會員首次經由「日本嚴選商城」購買藥妝、伴手禮再享免國際運費優惠（上限4kg），讓華航旅客返台後仍能在線滿足日本購物樂趣。

比比昂株式會社社長羅薇琳表示，赴日觀光旅遊需求維持暢旺，為跨境消費增添成長動能。主要是為旅客考量玩與採購不能兼顧，排隊店需要花時間，回到台灣仍繼續跨境購物。比比昂觀察站上近一月的熱門搜尋關鍵字量，包含起司脆餅、蛋捲、砂糖奶油樹等社群上的話題伴手禮都榜上有名，其中超高人氣的東京車站排隊名品「NewYork Perfect Cheese起司奶油脆餅」，在單筆訂單限購一組的限制下，半個月內賣破2,500組，成為熱銷排行榜冠軍。