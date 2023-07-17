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陶氏化學工廠爆炸恐衝擊光刻膠供給 台廠有望受惠轉單

集微網／ 集微網

集微網消息，美國時間7月14日晚9點30分左右，光刻膠供應商陶氏化學（Dows Chemical）位於路易斯安那州的普拉尅明工廠發生爆炸。據台媒鉅亨網報導，由於陶氏化學為全球半導體光刻膠、拋光墊/液大廠，且路易斯安那州更是其主要生產基地，爆炸恐衝擊全球產能供給，連帶導致半導體化學材料市場供需失衡，台廠永光可望受惠轉單。

該報導指出，永光電子化學品中，光電營收比重約4成、半導體6成，產品涵蓋前端成熟製程、後端封裝所需的光刻膠，涵蓋UV製程的正型光刻膠、負型光刻膠，顯影液、研磨液，以及感光聚醯亞胺（PSPI）等材料、碳化矽研磨漿料、拋光液等。

對此永光表示，陶氏化學光刻膠產品主要生產高端IC製程光刻膠，公司IC光刻膠持續驗證、測試中，目前營收比重仍相對小。

據悉，陶氏化學為全球半導體關鍵化學材料的重要供應商，陶氏化學不僅擁有高純度化學品產品線，還提供了一系列的光刻材料，包括光刻膠、光刻膠溶劑、光刻膠輔助劑等。同時，陶氏化學還是全球重要的CMP（化學機械拋光技術）材料供應商，包括拋光墊、拋光液等。對於此次事件，該公司發表聲明稱，該工廠7月14日發生火災，正在與當地和州機構密切合作以應對該事件。已查明所有人員均安全，空氣監測未檢測到空氣中的有害物質。至於事故原因，目前還在調查當中。

半導體 爆炸 美國

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