台北國賓飯店改建豪宅尚未公開就成交！頂樓戶每坪衝217.9萬元創雙紀錄

台北國賓飯店將規劃改建為1棟飯店、2棟豪宅。據實價登錄，該豪宅尚未公開，但已有揭露交易，今年4-5月出現10戶「國賓皇琚」交易，成交單價落在180~217.9萬元，其中A1棟次頂樓22樓戶、B1棟頂樓23樓戶為揭露最高單價，每坪皆達217.9萬元，總價分別為4.7億元、4.3億元，總價、單價雙創下中山區預售最高實價紀錄，若排除中山區大直交易，該豪宅也是目前中山區市中心最高單價豪宅。

國賓飯店（2704）近年積極活化旗下資產，以提升資產使用價值，去年10月，台北國賓就宣布進行危老改建，且規劃改建為飯店加住宅案，規劃1棟飯店、2棟住宅，飯店客房將從原本400多間，縮減至100間左右，該案基地面積1453坪，預計2028年開業。

國賓飯店先前宣布，將與日本株式會社PALACE HOTEL合作，並已簽署委託經營管理合約，未來重建後的台北國賓飯店將以共同品牌「國賓皇宮酒店」全新亮相。至於住宅為「國賓皇琚」，也會是飯店式管理豪宅，將有2棟分為前後棟的豪宅，住宅規劃坪數95、105、125坪，共計72戶。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，中山北路二段主幹道效益強，棟距寬闊，還有林蔭綠意，且不乏企業商辦設址，增添企業名人購置豪宅，方便辦公的動機，附近也有像玉山石、中山世紀、遠雄（5522）富都一類身價破億元的豪宅產品，而國賓飯店改建豪宅案的又是亮眼度可期，尤其攀上單價200萬元大關，更具話題，未來可觀察是否為繼雙敦、東區一帶高價豪宅翻轉新形象後，另一華麗轉身的豪宅地帶。