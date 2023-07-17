旅日熱度強強滾 比比昂攜手中華航空搶旅遊復甦商機

PChome網路家庭集團旗下唯一專營日本跨境代標代購電商「Bibian比比昂」，看準赴日觀光旅遊潮將持續助攻跨境銷售，宣布攜手中華航空展開合作，即日起凡搭乘日本各航線回台班機的旅客，都將於航行途中隨餐附贈比比昂購物金兌換卡。

台灣人赴日旅遊人次破百萬，解封後旅日熱度仍居高不下，據交通部觀光局統計，今年1至4月赴日旅遊人次突破109.6萬人次，已恢復疫情前2019年同期的近7成，同時，觀察各大航空業者為搶攻復甦商機，紛紛針對日本航線大增班次。

PChome表示，9月30日前只要透過兌換卡上的QRcode註冊會員，即可獲得500元購物金，新會員首次經由「日本嚴選商城」購買藥妝、伴手禮再享免國際運費優惠，讓華航旅客返台後仍能在線滿足爆棚的日本好貨購物慾。

比比昂株式會社社長羅薇琳表示，疫後旅遊強勁復甦，日本持續榮登國人最愛去的國家第一名，而隨著赴日觀光旅遊需求維持暢旺，也將為跨境消費增添成長動能，此次攜手中華航空合作，期盼透過華航長期經營的台日航線，將比比昂優質的跨境代標代購購物服務，介紹給更多台灣人。