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搶2024年郵輪來台 港務公司推優惠 最高港埠費用全免

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
亞洲最大的地中海榮耀號預計2024年至基隆港雙母港營運。台灣港務公司提供
亞洲最大的地中海榮耀號預計2024年至基隆港雙母港營運。台灣港務公司提供

2023年港務公司推出國際客船優惠措施迴響熱烈，應郵輪航商及業者的熱烈回饋，港務公司積極蒐集各界意見，正式推出2024年國際客船優惠措施，除延續2023年原優惠措施內容：碼頭碇泊費全免、旅客服務費一律七折，達目標航次後旅客服務費將全面免收，2024年起港務公司更將優惠擴大適用到全台國際商港及澎湖國內商港，也降低了台中、安平等港口的免旅客服務費的門檻，只要達到兩個航次就免收，期待發揮母雞帶小雞的策略，吸引已靠泊基隆、高雄的港口能在航程中一併納入台中、安平等港口。

為提升國際郵輪來台靠泊艘數，港務公司搶抓機遇、分秒必爭進行郵輪招商，除了在去(2022)年底國境開放及郵輪禁航令解除，立即主動出擊安排前往新加坡、馬來西亞、歐洲及日本拜會關鍵郵輪航商，在今(2023)年更與觀光局及航港局聯袂參加全球最大郵輪展（Seatrade Cruise Global 2023），藉此拜會嘉年華集團、挪威郵輪及荷美集團高階主管，緊接著7月再赴南韓參加濟洲郵輪論壇(Asia Cruise Forum Jeju)，結合城市觀光及港口設施共同行銷宣傳台灣郵輪港口。

經過一連串的努力，港務公司成功爭取名勝世界郵輪今(2023)年營運長達半年的香港-高雄雙母港航線，並促成亞洲最大的地中海榮耀號規劃明(2024)年基隆-沖繩雙母港航線，此外，近年來積極布局亞洲市場的挪威郵輪則首次安排旗下挪威奮進號明(2024)年6~9月於基隆港母港營運；掛靠港部分，日本籍日本丸郵輪規劃至高雄港跨年航線，龐洛郵輪及荷美郵輪也預報多趟來台航次，可見郵輪靠泊艘數成果豐碩。截至目前統計，2024年預計來台的國際郵輪逾450艘次，將恢復至歷年最高峰的七成。

為提供郵輪旅客安全優質的通關環境，港務公司在疫情期間不斷提升港口靠泊能力及服務品質，配合國際客船優惠措施的誘因，期盼台灣郵輪業務持續繁榮發展、蒸蒸日上，早日恢復疫情前台灣郵輪榮景。

名勝世界壹號2023年靠泊高雄港經營長達半年的雙母港航線。台灣港務公司提供
名勝世界壹號2023年靠泊高雄港經營長達半年的雙母港航線。台灣港務公司提供

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