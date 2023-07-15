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中國華映告大同 福建法院判賠131億元 大同：將上訴

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
對於旗下中華映管（百慕達）與中國華映公司之訴訟，大同表示將持續提起上訴。圖／聯合報系資料庫
對於旗下中華映管（百慕達）與中國華映公司之訴訟，大同表示將持續提起上訴。圖／聯合報系資料庫

大同（2371）今（15）日公告指出，收到委任律師通知福建省高級人民法院民事判決結果，大同旗下中華映管（百慕達）須向中國華映科技支付業績補償款人民幣30.29億元（折合台幣約131億元），同列被告的大同、中華映管就上述業績補償款承擔連帶清償責任。大同表示，將依法提起上訴，以維公司及股東權益。

大同表示，將委請律師協助後續法律事宜，目前公司財務業務尚無影響，將依法提起上訴，以維公司及股東權益。

中國華映科技2019年控告大同及華映（百慕達）、中華映管，要求支付業績補償款人民幣19.14億元，隨後又提高追債金額至人民幣30億元。

根據大同公告判決結果，被告華映（百慕達）應於判決生效日起10日內，向原告華映科技支付業績補償款人民幣30.29億元，如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照「中華人民共和國民事訴訟法」第260條的規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

華映 大同 人民幣

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