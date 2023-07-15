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「台北貓空茶會」7/15登場 探訪貓纜秘境、品嚐茶山午茶

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
民眾在特色茶莊和在地茶人從茶席擺設、茶具介紹到沖泡技巧，一步步學習泡茶技。圖／北市觀光傳播局提供
民眾在特色茶莊和在地茶人從茶席擺設、茶具介紹到沖泡技巧，一步步學習泡茶技。圖／北市觀光傳播局提供

台北市政府觀光傳播局與台北市貓空休閒產業社區發展協會、台北大眾捷運股份有限公司合作舉辦的「台北貓空茶會」今（15）日登場，活動安排民眾參觀難得一見的貓空纜車儲車區、前往茶坊學習泡茶技巧，並品嚐正欉鐵觀音茶、文山包種茶等茶品，深刻感受濃郁芬芳的茶山文化。

觀傳局表示，貓空是北部主要的茶產地，更是遠近馳名的木柵鐵觀音故鄉，除了產茶、製茶以外，也富含生態、歷史人文等豐厚觀光資源，近年成為熱門的低碳綠色旅遊目標地，搭乘貓纜更是來訪貓空不可錯過的體驗項目；為讓遊客完整體驗貓空特色，觀傳局今年特別規劃於「台北貓空茶會」活動融入貓纜儲車區探秘、茶席體驗、冷泡茶DIY，並讓民眾品嚐廣受好評的貓空茶味甜點，透過五感體驗沉浸在臺北茶山魅力之中，攜回城南秘境的美麗回憶。

觀傳局說，為吸引更廣泛的客群上山品茗，今年活動選定7月15日（六）及19日（三）、8月9日（三）及12日（六）舉辦，每場活動有150席供民眾報名，原價1,320元的「台北貓空茶會」茶席票券現正於「ACCUPASS 活動通」以超值優惠價600元販售，民眾可於平日上山享受幽靜的山城氛圍，或利用假日邀請三五好友喝茶同樂。

觀傳局進一步說明，除了品茶、享用茶點，貓空還有許多店家推出以茶入菜的特色茶餐，今年活動套票也提供100元貓空商圈消費抵用券，鼓勵民眾在貓空商圈走走逛逛，品嚐茶餐或採買伴手禮。

配合暑假旅遊熱潮，今年商圈還加碼推出期間限定的集章抽獎及消費優惠活動，即日起至8月31日使用「『蹦世界』智慧導覽APP」到樟湖步道、壺穴吊橋、指南宮等13處三貓地區特色景點完成電子集章，即可參加抽獎，有機會獲得貓空商圈500元消費抵用券；此外還有許多店家推出消費優惠活動，歡迎民眾上山賞景、喫茶消暑。詳細活動資訊將於「貓空休閒農業區」臉書專頁公告發布。

即日起至831遊覽三貓地區特色景點、使用「『蹦世界』智慧導覽APP」完成電子集章。圖／北市觀光傳播局提供
即日起至831遊覽三貓地區特色景點、使用「『蹦世界』智慧導覽APP」完成電子集章。圖／北市觀光傳播局提供

消費 觀光 貓纜

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