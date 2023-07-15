巴拉圭總統當選人貝尼亞 今參訪華德動能中港廠

巴拉圭總統當選人貝尼亞(Santiago Peña Palacios)率多位重要的候任部長級官員於今日(15日)上午參訪華德動能（2237）中港廠，立法院蔡其昌副院長、張廖萬堅委員、外交部俞大㵢常務次長陪同到訪。

本次參訪為繼今年4月26日蔡英文總統陪同友邦瓜地馬拉總統賈麥岱來訪華德動能後，第三位元首級貴賓參訪華德動能。車王電子（1533）集團在三年前就已經開始組建培訓南美洲團隊，集團內目前已有7位來自巴拉圭的工程師，後續會有多位中南美洲同仁加入以推動車王電及 華德動能綠能載具及關鍵零組件製造及營運服務。

董事長蔡裕慶向來訪貴賓介紹華德動能已建構完整的電動巴士生態系、先進電動巴士零組件及智慧製造能力，也首次展示車王創新之中置馬達電動自行車及其鋰電池能源平台 GPP(Green power platform)， 此平台將可與多項產品共享鋰電池及充電器。

蔡裕慶並表示集團正在積極評估在巴拉圭成立智慧化電動商用車專 業營運公司，由集團旗下銓鼎科技來導入台灣科技化的客運經營模式， 包含電動巴士智能營運充電場站建置、儲能系統與智慧充電排程系統， 有效降低客運業者電網負擔、用電成本及充電管理費用、先進公共運輸管理系統(APTS)，例如公車動態資訊系統之虛擬站牌功能，乘客只要掃描 QR 碼，手機立刻變身為行動站牌，更是讓來訪貴賓表示這實在讓巿民有感的高科技服務。