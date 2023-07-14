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DWS x NBA 洛杉磯湖人前球星訪台公益行

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
湖人傳奇台灣行跨界公益歡迎會嘉賓，由左至右為德銀遠東投信總經理黃釗盈(左一)、台灣投信投顧公會理事長劉宗聖(左二)、台灣世界展望會會長李紹齡(左三)、遠東商銀執行副總林建忠(左四)、前洛杉磯湖人隊球員武賈西奇（Sasha Vujacic，中）、DWS執行董事會成員兼全球業務主管Dirk Goergen (右四)、德國經濟辦事處處長林百科 (右三)。DWS/提供。
湖人傳奇台灣行跨界公益歡迎會嘉賓，由左至右為德銀遠東投信總經理黃釗盈(左一)、台灣投信投顧公會理事長劉宗聖(左二)、台灣世界展望會會長李紹齡(左三)、遠東商銀執行副總林建忠(左四)、前洛杉磯湖人隊球員武賈西奇（Sasha Vujacic，中）、DWS執行董事會成員兼全球業務主管Dirk Goergen (右四)、德國經濟辦事處處長林百科 (右三)。DWS/提供。

全球領先資產管理公司之一德意志資產管理（DWS）指出，非常榮幸歡迎前洛杉磯湖人隊球員、兩屆NBA 總冠軍武賈西奇（Sasha Vujacic）來到台灣。自2021 年10 月起，DWS成為NBA 史上最成功球隊之一的洛杉磯湖人隊的官方全球投資贊助商。

在7 月13 日的「湖人傳奇台灣行跨界公益歡迎會」上，DWS 的台灣合資夥伴遠東國際商業銀行、本次活動合作夥伴創業家協會、開南實驗教育園區和台灣世界展望會也共同出席。此外，台灣投信投顧公會理事長劉宗聖、德國經濟辦事處處長林百科（Axel Limberg）也親自蒞臨，並在致詞時強調民間企業在企業社會責任（CSR）項目和倡議中扮演的重要角色。

DWS 非常重視社會責任，並堅信自身承諾需建立在明確的企業社會責任策略之上。DWS 並以聯合國永續發展目標（SDGs）為指引，致力於應對當今時代的兩大挑戰，即應對氣候變化和促進社會正義。德銀遠東投信總經理黃釗盈表示，「我們會與特定組織合作，為符合我們策略目標的項目和計畫提供重點支持。」

武賈西奇在台期間參加兩個為青少年和兒童舉辦的籃球訓練營，其中大部分參與者來自弱勢家庭。在7 月13 日下午首場DWS 與政大雄鷹隊合辦的籃球訓練營，有36 名青少年受邀參加，向武賈西奇學習球技，期許通過運動與分享正面經驗，能讓參與的青少年們受益，他們並有機會通過小組討論與武賈西奇進一步交流。

DWS 與開南高中合辦14日的第二場親子籃球營，讓小朋友們有機會透過遊戲向武賈西奇學習簡單比賽技巧，並傳授團隊合作與運動精神的價值和重要性。

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