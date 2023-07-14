陳璽仁X張正成「如是觀」藝術雙聯展在羿廊登場

位於國立台灣美術館邊的「羿廊」，即日起舉辦陳璽仁、張正成的「如是觀」創作藝術雙聯展，從陳璽仁80多歲還醉心於膠彩創作中發現無窮魅力，在張正成70多歲還持續創作釉彩的陶藝精神中看見無限可能，應作如是觀。

由於二位資深老師在藝術界累積好人緣，使得開展人潮就爆滿，包括台灣工藝之家協會理事長王龍德、顧問陳永芳、工藝之家蔡榮祐、陳培澤、陳光國、台灣膠彩畫協會理事長楊玉梅及前理事長范素鑾。

以及台灣綠水畫會陳嬋娟、謹告陶漆史嘉祥及楊美玲、天染工坊陳景林及馬毓秀、真納視覺文化古亭河、湧脈文化執行長姚旭展、藝術家王美玥、錢志仁、畢森德、陳映潔等藝文界老師都到埸共襄盛舉。

陳璽仁以其獨特的膠彩畫技巧聞名，作品中融入了豐富的色彩和生動的表現力。他以精湛的筆觸描繪出獨特的畫面，將觀眾帶入他的藝術世界。

陳璽仁1940年生於南投名間鄉，1955年北上謀生，為求一技之長，進入新光美術補習班接受美術基礎教育，受恩師黃鷗波長達六年的教導培植。1959半工半讀於師大夜校選修林玉山、張德文教授花鳥山水課程。

陳璽仁曾在協和商工美工科教職，也是許多藝術協會的會員，包含中華民國工業設計協會、中華民國美術設計協會、長流畫會、台灣省膠彩協會、台灣綠水畫會、南投縣美術協會；在台灣的許多美展中，陳璽仁是常勝軍前輩。

張正成則擅長釉彩陶藝創作，他的作品以別出心裁的創新工藝和細膩的紋理脈絡著稱。每一件陶藝作品都散發出獨特的氣息，讓人彷彿能感受到土地的滋養和生命的力量。

南投竹山人的張正成，是文化部認證的台灣工藝之家，1972年從中國文化大學美術系第六屆設計組畢業，擔任過廣告藝術指導、台灣工藝之家協會副秘書長、專業平面設計、企業形象規劃設計，康師傅等CIS規劃設計，在台灣各地舉辦過許多陶藝個展，也榮獲許多平面設計獎；2010至2011年間還擔任中華郵政公司的特約郵票設計師。

如是觀藝術雙聯展由推行3Dih感應爐的「羿麗智能創見」主辦，展期至9月底，希望從陳璽仁80多歲還醉心於膠彩創作中發現無窮魅力，在張正成70多歲還持續創作釉彩的陶藝精神中看見無限可能，這正是創辦人黃維文發明及創業的奮鬥精神。