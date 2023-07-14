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隱藏版早午餐假日限定 Chill Chill Brunch進駐台中七期

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
Chill Chill Brunch顛覆一般人覺得早午餐難度不高印象，在烹調過程挑戰極限。記者宋健生/攝影
Chill Chill Brunch顛覆一般人覺得早午餐難度不高印象，在烹調過程挑戰極限。記者宋健生/攝影

週末除了要睡到自然醒，再用一頓華麗又極致美味的早午餐，開啟美好的假日！隱身在台中七期豪宅區的Chill Play去憂不累餐酒館，將從7月起在每個週末及假日推出期間限定的精緻早午餐Chill Chill Brunch，搶攻七期豪宅客早午餐市場。

Chill Chill Brunch精製早午餐將於7月15日試營運，8月正式開幕。品牌主理人Allen劉昶志表示，Chill Chill Brunch只有假日營業，就餐廳來說，等同是假日限定隱藏版，但是期望藉由用餐酒館的高規格，以及種種烹調的用心要求，超越民眾對早午餐的想像極限。

顛覆一般人覺得早午餐難度不高的印象，Chill Chill Brunch在烹調的過程挑戰極限，讓每位挑剔的饕客，每一口都能感受現代烹飪技法的創意料理，一早就為一天充值的美妙心情。

Chill Chill Brunch位在台中七期豪宅群區域當中，樓下是吳寶春麵包及蔦屋書店，擁有大片落地窗，映入絕佳的城市豪宅窗景，加上室內華麗、優雅、放鬆的環境與便利的交通，讓台中的饕客一起床，就能馬上體驗充滿儀式感的創意餐點。

劉昶志表示，許多品牌融合的餐飲一般都是以餐廳為主體，將酒吧(speak easy風格)藏在餐廳裡，但Chill Chill Brunch則反過來，讓早午餐成為假日限定版，也享受主體餐酒館高檔舒適的環境。

Chill Chill Brunch主廚Austin曾就任雲品、涵碧樓等五星級酒店餐廳，以及日月千禧飯店及大溪威斯汀主廚。他運用現代科學的烹飪手法，巧妙將經典早午餐重新演繹，帶來一場前所未有的味蕾盛宴。

例如早午餐常見的配角「培根」在這裡就很不平凡，Austin特別選用厚達1公分的培根，不同於一般餐廳都只是薄薄的一片，而且先搭配焦糖烹調再灑上杏仁角來製作，讓培根不僅嚼感大升級，而且鹹中帶甜又帶有堅果香，瞬間從配角升格為搶眼的明星。

Chill Chill滿足大拼盤，包含焦糖厚培根、匈牙利香腸、手打牛肉漢堡排、炒蛋、炒菇、炒薯塊、酪梨、燻鮭魚、生菜、香料起司、特製酸種麵包，還有自製希臘優格、油封蔬菜及焦糖布蕾。

另外大家熟悉的漢堡肉排，為了達到最佳肥瘦比例與口感，Chill Chill Brunch不僅自購絞肉機，先將牛胸瘦肉和肥肉用不同的孔洞分開處理，肥肉的部份也與一般漢堡排採用牛背油不同，採用了特選牛五花肉打造出絕佳的口感層次。

此外還在漢堡肉中加入了少量麵包粉、牛奶和花椒油增添日式風味，讓看似平凡的漢堡排，進入口中之後在齒間散發獨特香氣。

另為照顧喜愛健康飲食的顧客需求，Chill Chill Brunch嚴選產地直送的新鮮蔬菜，每天都是凌晨從溫室採摘，早上立刻直送進廚房，確保每一口葉菜都是最新鮮爽脆的口感，搭配舒肥肉品與低溫製作新鮮太陽蛋，食材間完美搭配。

Chill Chill Brunch更自製希臘優格，用優格綿滑口感融入新鮮的季節鮮果，Austin強調，為了讓顧客品嚐的每一口，都是最新鮮的健康美味，食材的新鮮從一開始就是絕對要求。

另外，針對早晨喜愛來杯咖啡的民眾，Chill Chill Brunch也特別講究，採用來自衣索比亞烏拉嘎多莓村，以及巴西精品咖啡協會創始會員Carvalho Dias家族的皇后莊園(Fazenda Rainha)得獎精品豆。

COE卓越杯被稱作「咖啡界的奧斯卡」，為精品咖啡界中最知名且最高榮譽的競賽，皇后莊園的精品豆完全由人工摘採，並堅持保護環境與積極造林，擁有雨林認證、UTZ認證與巴西精品咖啡協會認證，在COE連年獲獎。

而多莓村更於2019年被選為東非盃冠軍村落，採用的咖啡豆皆赫赫有名。餐廳請來澳洲歸國咖啡師進駐，精心烘焙的澳式咖啡，讓顧客在每口咖啡體驗甘醇、平衡及悠長的堅果香，與奔放的莓果香，在用餐時被香醇的咖啡香氣圍繞。

此外，早午餐所搭配的麵包也是專屬訂製款，與烘焙業內極知名的活酵母專家-維也納專業烘培呂師傅聯名，是從北歐取經帶回來的菌種特製(croissant)酸種麵包，每一口早午餐料理都飽含主廚滿滿心意。

店內擁有大片落地窗，映入絕佳的城市豪宅窗景。記者宋健生/攝影
店內擁有大片落地窗，映入絕佳的城市豪宅窗景。記者宋健生/攝影
Chill Chill Brunch位在台中七期豪宅區，樓下是蔦屋書店及吳寶春麵包。記者宋健生/攝影
Chill Chill Brunch位在台中七期豪宅區，樓下是蔦屋書店及吳寶春麵包。記者宋健生/攝影

咖啡 麵包 豪宅

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