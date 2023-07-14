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「海想要玩 TAIWAN Hi」藍色公路超值好康優惠 為您開啟夏日海洋之旅

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
迎接夏日旅遊的熱潮，交通部航港局於7月14日至7月17日結合海洋運輸新品牌「TAIWAN Hi」，以「海想要玩 TAIWAN Hi」為主題前進2023台北國際夏季旅展。航港局提供
迎接夏日旅遊的熱潮，交通部航港局於7月14日至7月17日結合海洋運輸新品牌「TAIWAN Hi」，以「海想要玩 TAIWAN Hi」為主題前進2023台北國際夏季旅展。航港局提供

為了迎接夏日旅遊的熱潮，交通部航港局於7月14日至7月17日結合海洋運輸新品牌「TAIWAN Hi」，以「海想要玩 TAIWAN Hi」為主題前進2023台北國際夏季旅展

在2023台北國際夏季旅展中，「海想要玩 TAIWAN Hi」展館以船舶船艏設計為佈置，並以澎湖輪為設計方向規劃TAIWAN Hi主題館，透過實體展館、DIY互動遊戲、業者分享離島與海洋美景及行程，來拉近民眾與藍色公路的距離，讓民眾更加瞭解台灣海運客運航線資訊及船遊觀光模式。另自即日起至10月15日止推出兩大主題活動，增加船遊離島的樂趣，揪大家好好放鬆玩一夏。

航港局表示，台灣四面環海，擁有多元而豐富的海洋資源，為了推廣台灣的海洋魅力，以及提升海運服務品質，將設計導入旅運空間，特別打造海洋運輸新品牌「TAIWAN Hi」，並自去(2022)年開始已陸續完成改善布袋港旅客服務中心、澎湖南海候船室、琉球新船運服務中心、鼓山輪渡站及台東富岡漁港候船室；船舶部分，今年4月新臺馬輪首航，9月還有備受矚目的澎湖輪也即將提供高品質、全新的搭乘體驗和樂趣，希望全面性提升海上交通服務，將台灣的海推向國際舞台。

「海想要玩TAIWAN Hi」主題館今年結合多家航運業者及旅行社，共同包裝離島藍色公路遊程：百麗、東琉線聯營處、長杰、泰富、詠傑、藍白等航運業者都推出超值優惠，而KKDAY、山富旅遊、行家旅遊、金環球旅遊、鼎運旅遊等各大品牌旅行社，也紛紛祭出優惠拼買氣，準備迎接暑假的到來。包含布袋馬公雙人來回船票只要100元就可以憑券現折船票1,000元、小琉球來回船票加上機車24小時每人只要666元，雙人更只要1,000元。除此之外，現場更提供超過150組的免費船票、25組免費行程、以及15款旅展限定優惠吸引民眾目光，讓大家省荷包遊離島。

除了旅展活動外，交通部航港局表示，自即日起至10月15日止陸續推出「海想要玩 Taiwan Hi 創意繪畫著色比賽」，及「海想要玩Taiwan Hi集章活動」兩大主題活動，創意繪畫著色比賽最高獎金1萬元整，集章活動除了可獲得澎湖輪立體紙雕之外，還有機會獲得一年份跳島船票。

海運客運不只是離島交通運輸的一環，更是夏日海洋旅遊的首選，航港局誠摯邀請民眾共同參與「海想要玩 TAIWAN Hi」，用Hi開啟藍色公路航向海洋旅遊新世界。

海想要玩TAIWANHi展攤。航港局提供
海想要玩TAIWANHi展攤。航港局提供

澎湖 旅展

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