暑假旅遊旺季到 提醒旅客報名旅行團要選擇合法旅行社、簽定旅遊契約

因應暑假旺季旅遊潮來臨，中華民國旅行業品質保障協會受交通部觀光局委託於 7 月 14 日下午 2 時於台北國際夏季旅展現場舉辦「參加國內外旅行團及出國自由行旅遊安全 宣導」記者會，向民眾宣導於旅遊途中及購買旅遊商品前應注意的事項。

交通部觀光局指出，旅遊安全及旅遊行程購買是旅遊品質的基礎，考量到一般民眾對於旅遊交易欠缺風險意識，經常過於強調行程價格，及在同儕呼朋引伴的影響下而易衝動購買。為有效進行宣導，爰歸整事項進行說明，其中包括「出國旅遊要買海外突發疾病 醫療保險」、「留意海外求職旅遊詐騙」、「簽訂旅遊定型化契約」、「不買出發日期未訂的 旅遊產品」、「認明銀行履約保證或銀行信託專戶」、「購買旅遊商品，刷卡付款有保 障」、「要注意使用規則及退改規定」及「平日出遊避開人潮，旅遊品質更有保障」等八大重點，提醒民眾在規劃旅遊活動及購買旅遊商品時要特別留意的事項。

記者會中除了有世新大學啦啦隊帶來活力十足的開場表演外，也邀請知名部落客及旅遊達人艾瑞克和旅遊節目主持人王鈞凱一起分享他們的旅遊經驗及行程規劃上應注意的細節。主辦單位於現場還提供獎品讓民眾參與搶答，希望藉由本次活動讓民眾了解旅遊安全的重要性，並在享受旅遊活動的樂趣前先能保障自身的權益與安全。 這八項宣導重點中，艾瑞克特別回憶起在國外旅行時因為生病就醫支付了好幾萬元的醫藥費，尤其是在後疫情時代出國旅遊，特別提醒要買好海外醫療保險。而王軍凱則特別提醒購買旅遊票券產品要認明有提供銀行履約保證或銀行信託專戶的票券才不會遇到票券變壁紙求償無門的狀況。

中華民國旅行業品質保障協會理事長張永成指出，本會在觀光局長年的支持與輔導下致力於消費權益保障以及提升產業兩項工作，在此提醒旅客報名旅行團要選擇合法旅行社，簽定旅遊契約，也要向旅行社索取代收轉付收據，如果遇到旅遊糾紛時可以憑契約書與代收轉付收據向品保協會申訴。