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台北101搶國際旅客回流觀光財 開放神祕樓層101樓

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
台北101的第101樓，今年暑期打造「世界最高秘境花園」改裝新登場，打造雲朵鞦韆。台北101／提供
台北101的第101樓，今年暑期打造「世界最高秘境花園」改裝新登場，打造雲朵鞦韆。台北101／提供

觀光財，台北101觀景台湧入國際觀光客，目前已回到2019年七至八成，觀光客與本地客比例為七比三。為延長顧客停留在觀景台時間，且7月起迎接暑期與下半年旅遊旺季，台北101今（14）日宣布，重新改裝開放台北101最神祕的101層樓，不但可在此喝下午茶，還有網紅景點拍照打卡；搶觀光客之外，也要吸引Y世代親子與情侶等年輕客群。

台北101主管表示，台灣解封之後，觀光客人潮已經恢復至2019年的七至八成，人數成長近四倍，可看到愈來愈多觀光客臉孔，尤其以韓國旅客為最多，其次是東南亞，以新加坡和馬來西亞為主，再來是歐美旅客。

今年觀景台的觀光客和本地客占比，為七比三，雖然若和以往觀光客占比高達九成相比，以目前來看，是最健康的比例，因為國人比率占比高達三成，可見觀景台成台人喜愛的景點之一。

台北101的101層樓以往被視為是「神祕樓層」，因為過往曾是接待極重要賓客的私房景點，要前往第101樓，必須經過至少2至3次的電梯轉乘，是台北101最不易抵達的樓層；去年1月起以「雲端上的秘境花園」等話題與打卡點，陸續推出各種主題活動，吸引許多Y世代親子與情侶等年輕客群，不僅延長顧客停留在觀景台的時間，更提升再訪與三刷的頻率。

今年看好觀光客回流，加上本地客將台北101觀景台視為必訪景點，台北101將觀景台重新改造，主打「世界最高秘境花園」，與咖啡廳kafeD合作101樓午茶體驗，保留五組位於窗邊的雙人席次，提供給預定「kafeD世界最高秘境花園午茶套餐」的旅客。

台北101表示，101層樓的「最高秘境花園」，每個準點開放一梯次，每日開放時間為12:00至19:00，每日限定400人，一天共8梯次，每梯次上限50人，觀光客一人980元，本地客每人800元。門票包含參觀89F觀景台、91F戶外平台、88F出口層(風阻尼球觀賞區)。

台北101今年暑期將觀景台重新改造，主打「世界最高秘境花園」，與咖啡廳kafeD合作101樓午茶體驗。台北101／提供
台北101今年暑期將觀景台重新改造，主打「世界最高秘境花園」，與咖啡廳kafeD合作101樓午茶體驗。台北101／提供

觀光 台北101 親子

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