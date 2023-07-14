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20家精選歐洲美食攤位 「法國市集」信義區周末登場

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
歡慶法國國慶日，由台灣法國人協會和台北統一時代百貨合辦的「法國市集」將於7月 15 日、16 日於台北統一時代百貨2F夢廣場熱鬧登場。台灣法國人協會提供
歡慶法國國慶日，由台灣法國人協會和台北統一時代百貨合辦的「法國市集」將於7月 15 日、16 日於台北統一時代百貨2F夢廣場熱鬧登場。台灣法國人協會提供

為歡慶法國國慶日，由台灣法國人協會和台北統一時代百貨合辦的「法國市集」將於7月 15 日、16 日於台北統一時代百貨2F夢廣場熱鬧登場。市集主打20家歐洲和法式美食攤位、兒童多功能遊戲區、音樂會和抽獎活動。現場還將提供免費咖啡、肩頸按摩 (20分鐘一次) 和紋身藝術。

「法國市集」為免費入場，下午3點至晚上10點供應頂級義式手工冰淇淋、道地法式精選起司、特製歐式三明治、法式鹹派、地中海皮塔、法式馬卡龍、法式蛋白霜、法式蜂蜜、沁涼白酒和眾多酒類飲品等美食。

一日三場的音樂會將於晚上6點至10點於廣場主舞台登場。活動另有設立提供托兒服務的付費兒童多功能遊戲區，適合5至15歲孩童，於下午3點至晚上8點30分提供繪畫、 桌遊、 紙牌遊戲、 跳繩、閱讀等活動，並由SUPERKID超悅小子協助照顧孩童，讓家長可以安心的邊喝沁涼的高級葡萄酒邊逛市集。現場也將舉辦抽獎活動，參與的民眾有機會將電視、品牌精選禮物籃等各項好禮帶回家。

2023「法國市集」由台灣法國人協會和台北統一時代百貨合辦。特別感謝合作夥伴TAIWAN SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY台灣蘇富比國際房地產和犇亞證券 ETJ 易通金以及所有贊助商，包括CHEESE CLUB、Le comptoir 康拓洋行、 CREDIT AGRICOLE和左岸咖啡館。

法國 統一時代百貨

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