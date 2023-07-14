快訊

蔣萬安開第一槍！陳昇遭控涉性騷 北市府證實暫停啤酒節合作

緯創「關不住」激勵 AI 族群！台股大漲222點收17,283點

「美人魚骨骸」沖上岸！身體超完整還長出頭髮！清晰無P直擊照瘋傳

叡揚上半年營收創同期高 長尾效益發威、看好全年業績登高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
叡揚資訊。（擷取自公司官網）
叡揚資訊。（擷取自公司官網）

軟體領導廠商叡揚（6752）今（14）日公布第2季營收3.84億元、上半年營收7.4億元，雙創同期新高，分別年增14.6%、17.42%。展望下半年表現，叡揚總經理陳世安指出，在疫情爆發後市場雜音頻頻，所幸旗下客戶並非全部熄火，旗下客戶有超過65%的客戶，都沒受市況波動影響，因此下半年應該可以延續過去30年的成長幅度，下半年應該比上半年好，今年全年業績有望續創新高。

叡揚第1季合併營收為3.56億元，年增20.68％，今年第一季稅後純益為3,646 萬元，年增52.36％，每股盈餘1.23元，整體平均毛利率達50%。整體而言，叡揚營收按客戶行業比重分別為：金融機構40%、政府機構25%、製造醫療及服務業18%，叡揚產品多元且應用廣泛，使其營收相對穩定，不易受單一產業景氣波動的影響。

據了解，在台灣銀行業中，高達97%的客戶選擇與叡揚合作；同樣地，在醫學中心方面，有95%的機構選擇叡揚作為合作夥伴；此外，行政院及其所屬部會的合作率為94%，縣市政府亦達82%。

目前ESG意識抬頭，從環境保護面來看，叡揚致力打造智慧辦公，透過公文管理、智慧表單BizForm及知識管理系統，能省下大量紙張，光是叡揚公文系統就省下44億張A4紙張，而雲端服務及碳盤查也為提供低碳低耗能的服務。

董事長張培鏞表示，叡揚擅長文件流程管理，如ESG報告書、合規認證可以推動營收成長，如叡揚的企業知識協作平台的詢問度就很高。此外，從社會責任來看，叡揚提供雲端及地端軟體服務給大中小型企業，像是人力資源、知識管理系統等等，讓企業組織能有更好的數位工作環境，叡揚也觀察到近期訂閱雲端服務的客戶規模開始變大，如準上市櫃公司也開始採用。

叡揚雲端優勢為多元產品且能透過 API 整合雲端生態系，加上10年穩固的發展營運，讓服務能量擴及基金會、公協會及各產業。有關於碳盤查，叡揚零碳雲NetZero採SaaS雲端服務訂閱制，客戶涵蓋製造電子、化學、紡織、教育、法人及顧問服務業，長時間會有長尾效益，能有多廠區的擴散效益。

而生成式AI部分，叡揚iota C.ai對話服務平台今年整合Azure OpenAI服務，管理者可上傳不同格式的文件，如公司章程、新人手冊等，讓AI學習文件內容，並針對使用者的提問，利用生成式AI自動生成相應答案，並可於回答中檢視參考資料來源，減少答錯風險，管理者不需要再建立問答集，減少企業建置對話式服務的時間成本與人力。

針對人才方面，張培鏞強調，目前於台北台南高雄皆有據點，因應公司發展，故高雄今年五月底完成喬遷，高雄新辦公室設計風格為開放式辦公空間、公共空間也比較多，讓有創意的軟體工程師能更舒適，更彈性，也符合未來混合辦公的趨勢。叡揚持續擴大徵才，歡迎對軟體有熱情的人才加入我們！

左起叡揚資訊總經理陳世安、董事長張培鏞。記者吳康瑋／攝影
左起叡揚資訊總經理陳世安、董事長張培鏞。記者吳康瑋／攝影

雲端服務 營收

延伸閱讀

NBA／看好里夫斯成全明星 湖人教頭：入選美國隊就是證明

溫網／謝淑薇今晚出戰女雙4強 賭盤看好能晉級與前戰友爭冠

美FTC打壓科技業再開新戰線：調查ChatGPT的AI風險

國泰永續高股息ETF推淨零碳排議合 百萬股民搭減碳列車

相關新聞

黎明重劃案沒收200億土地 地主痛批荒謬至極要求還地

台中市單元二自辦重劃爭議不斷，台中高分院最近將被告楊文欣等人依違反商業會計法和偽造文書等罪判刑，同時沒收9,800坪抵費...

雙北十大熱門購屋路段 淡水占四條

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，統計出近一年雙北市熱門購屋路段並進行排序，其中，新北市中和區景平路以272件交易量奪...

叡揚上半年營收創同期高 長尾效益發威、看好全年業績登高

軟體領導廠商叡揚（6752）今（14）日公布第2季營收3.84億元、上半年營收7.4億元，雙創同期新高，分別年增14.6...

晟德小金雞東曜藥業攜手上海糖岭生技 搶食 ADC 市場

晟德（4123）集團子公司香港東曜藥業（1875.HK）與中國上海新藥開發公司糖岭生物科技，日前共同宣布針對糖岭的Dis...

300億擴大租金補貼新申請數突破10萬戶 六都占八成

內政部營建署今（14）日表示，300億租金補貼專案截至昨（13）日上午，新戶申請已破十萬戶，其中六都約占八成，加計舊戶主...

大安神秘宅從未公開！孚徒悄售18戶「單價破200萬」 專家揭3原因

位於台北市大安區和平東路，從未在市場公開銷售的精品宅「孚徒」，台北地政雲近期 一次揭露18戶交易，其中有10戶總價破億，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦