叡揚上半年營收創同期高 長尾效益發威、看好全年業績登高

軟體領導廠商叡揚（6752）今（14）日公布第2季營收3.84億元、上半年營收7.4億元，雙創同期新高，分別年增14.6%、17.42%。展望下半年表現，叡揚總經理陳世安指出，在疫情爆發後市場雜音頻頻，所幸旗下客戶並非全部熄火，旗下客戶有超過65%的客戶，都沒受市況波動影響，因此下半年應該可以延續過去30年的成長幅度，下半年應該比上半年好，今年全年業績有望續創新高。

叡揚第1季合併營收為3.56億元，年增20.68％，今年第一季稅後純益為3,646 萬元，年增52.36％，每股盈餘1.23元，整體平均毛利率達50%。整體而言，叡揚營收按客戶行業比重分別為：金融機構40%、政府機構25%、製造醫療及服務業18%，叡揚產品多元且應用廣泛，使其營收相對穩定，不易受單一產業景氣波動的影響。

據了解，在台灣銀行業中，高達97%的客戶選擇與叡揚合作；同樣地，在醫學中心方面，有95%的機構選擇叡揚作為合作夥伴；此外，行政院及其所屬部會的合作率為94%，縣市政府亦達82%。

目前ESG意識抬頭，從環境保護面來看，叡揚致力打造智慧辦公，透過公文管理、智慧表單BizForm及知識管理系統，能省下大量紙張，光是叡揚公文系統就省下44億張A4紙張，而雲端服務及碳盤查也為提供低碳低耗能的服務。

董事長張培鏞表示，叡揚擅長文件流程管理，如ESG報告書、合規認證可以推動營收成長，如叡揚的企業知識協作平台的詢問度就很高。此外，從社會責任來看，叡揚提供雲端及地端軟體服務給大中小型企業，像是人力資源、知識管理系統等等，讓企業組織能有更好的數位工作環境，叡揚也觀察到近期訂閱雲端服務的客戶規模開始變大，如準上市櫃公司也開始採用。

叡揚雲端優勢為多元產品且能透過 API 整合雲端生態系，加上10年穩固的發展營運，讓服務能量擴及基金會、公協會及各產業。有關於碳盤查，叡揚零碳雲NetZero採SaaS雲端服務訂閱制，客戶涵蓋製造電子、化學、紡織、教育、法人及顧問服務業，長時間會有長尾效益，能有多廠區的擴散效益。

而生成式AI部分，叡揚iota C.ai對話服務平台今年整合Azure OpenAI服務，管理者可上傳不同格式的文件，如公司章程、新人手冊等，讓AI學習文件內容，並針對使用者的提問，利用生成式AI自動生成相應答案，並可於回答中檢視參考資料來源，減少答錯風險，管理者不需要再建立問答集，減少企業建置對話式服務的時間成本與人力。