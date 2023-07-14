楠梓科技產業園區火警 高市府支援協助加工處搶救 無人受傷

位於高雄市楠梓科技產業園區的日商塑美貝科技今（14）日7時38分發生火警，雖濃濃黑煙在爆炸聲響中直竄天際，所幸現場無人傷亡。高市消防局長王志平表示，火勢目前積極搶救中，消防局後續將針對轄管工業區進行消防安全設施檢查，以確保公共安全。

消防局表示，現場係燃燒化學物品儲槽等易燃物，消防局人車到達前儲槽及廠房已全面燃燒，到場後迅速佈線搶救進行周界防護，並加派人車前往，共出動26個分隊63車182人，另加派移動式砲塔9台、消防機器人4台及無人機3台支援現場。消防局局長王志平前往現場指揮救災。

環保局指出，目前消防隊正到場撲滅火勢中，環保局將隨時關注空品變化並更新可能影響區域，下風處區域可能產生異味，呼籲下風處市民朋友，緊閉門窗、減少外出，如需外出可先留意即時空氣品質訊息，做好適當防護。

塑美貝科技公司是日本知名企業住友化學集團100%投資的子公司。住友化學集團2009年併購聚美企業後，仍以高雄楠梓科技園區為原址作為生產基地，並將其公司改為旗下的子公司，命名為塑美貝科技公司。

塑美貝科技股份生產的鑄造壓克力板，具有極高的光澤感與堅硬的表面。透明板的透光率更高達92%，清晰度更勝於玻璃。彩色壓克力板色澤鮮艷，亦具備良好的透明度。因含抗UV紫外線成份，長時間使用下不易變黃，抗候性極佳，可使用多種加工方法，製造成水族館、家具、採光罩、隔音板、擋風板相關產品；塑美貝也有生產衛浴壓克力板，通常被製作成浴缸、SPA浴缸、淋浴盆。