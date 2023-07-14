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300億擴大租金補貼新申請數突破10萬戶 六都占八成

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

內政部營建署今（14）日表示，300億租金補貼專案截至昨（13）日上午，新戶申請已破十萬戶，其中六都約占八成，加計舊戶主動帶入申請的戶數，累積申請總戶數逾32萬。

營建署表示，300億租金補貼專案自今年7月3日開放受理申請，截至昨日上午，新申請戶已達10萬8,940戶，舊戶主動帶入申請亦有21萬8,465戶，累計總戶數32萬7,405戶，可見民眾對租屋補貼政策的需求。

營建署指出，透過線上申請租金補貼的新戶共有10萬3,749戶，占新申請戶總數95%，其中以台中市最多2萬2,764戶提出申請，其他縣市依序為新北市1萬6,111戶、高雄市1萬1,842戶、桃園市1萬1,342戶、台北市9,983戶、台南市9,895戶，六都占租屋新戶申請總數八成，而其餘縣市亦有2萬1,812戶申請。

營建署進一步指出，租金補貼即日起受理申請至2024年12月31日下午5時止，採隨到隨辦方式辦理，舊戶資料直接帶入申請，而未曾申請過租金補貼的新戶，於完成租賃契約簽約即可透過線上或郵寄方式提出申請。線上申請的民眾，可備妥身分證、健保卡、存摺影本及租賃契約書檔案，前往內政部不動產資訊平台「300億元中央擴大租金補貼專區」，依身分驗證、填寫資料、上傳文件、核對資料、完成申請等五步驟即可完成申請。

選擇紙本郵寄申請的民眾，可以就近向地方政府索取申請書，確實填寫資料並檢附租約、存摺影本及相關證明文件，於信封註明「申請300億元租金補貼」郵寄至租屋地直轄市、縣市政府即可完成申請。

營建署指出，啟動租金補貼諮詢專線(02-7729-8003)迄今，設置有90線，已累計總進線達7萬8,975通。此外，租金補貼2.0更精進申請流程，包括申請隨到隨辦不受限、舊戶直接帶入審查不用重新申請、申請年齡放寬至18歲即可以申請、放寬房屋認定條件等，提高租屋民眾申請意願。

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