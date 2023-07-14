大安神秘宅從未公開！孚徒悄售18戶「單價破200萬」 專家揭3原因

位於台北市大安區和平東路，從未在市場公開銷售的精品宅「孚徒」，台北地政雲近期 一次揭露18戶交易，其中有10戶總價破億，並有6戶單價超過200萬，最高達223萬元，站上200萬俱樂部之列。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，「孚徒」目前屋齡僅1年，樓高14層樓，一層兩戶，該案價格衝高，主因有三 。一是地段好，不僅鄰近大安森林公園、永康商圈、師大商圈，擁有黃金地段優勢，更是在和平東路上少有的新穎建案，具相當程度的稀有性。

第二規劃坪數50~60坪，總價落在8800~13000萬元上下，與附近百坪以上的「One Park Taipei元利信義聯勤」、「和平大苑」動輒數億身價相比，總價更容易入手，許多戶別甚至不用億元，因此買盤相對厚實，除了受低調富豪青睞外，也能吸引二代新貴目光，並受惠於坪數相對精簡，更有利衝高單價行情。

第三則是訴求特殊建築設計與美學，號稱一體成型，吸引部分愛好此類建築客層出手。

根據資料，「孚徒」位於和平東路一段，由建築學人投資興建，基地規模不大，為地上14層地下3層的雙併電梯大廈，實價資料顯示，個案2022年2月即完工，過去一直未對外公開銷售。