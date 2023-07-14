推廣本土農產品 中油舉辦喝咖啡送愛文芒果活動

為感謝消費者長期支持與愛護，同時推廣本土農產品，台灣中油自有品牌「CUP&GO來速咖啡」舉辦「喝CUP&GO送愛文芒果」活動，7月15日至16日兩天到台灣中油指定的CUP&GO來速咖啡站點，現場購買2杯中杯咖啡即贈1顆芒果，買3杯大杯咖啡即贈2顆芒果，數量有限，送完為止。

台灣中油身為國內油品市場領導品牌，除穩定供應優質油品，更積極推廣優良多角化商品，推出的自有品牌「CUP&GO來速咖啡」採用來自中南美洲瓜地馬拉的單品咖啡豆，香醇順口風味佳，頗受消費者喜愛。

近年來，台灣中油為支持台灣在地農產品，為農民加油，多次協助推廣本土農產品，台灣中油在六月時舉辦77週年慶活動推出「買CUP&GO來速咖啡送金鑽鳳梨」優惠好康，亦廣受消費者好評。

中由表示，此次再推出「喝CUP&GO送愛文芒果」活動，協助推廣來自台南縣玉井鄉的愛文芒果，當地芒果正值盛產期，果實色澤鮮豔、皮薄肉質細緻、香甜多汁，喜愛台灣優質芒果的朋友可到指定加油站購買咖啡。活動詳細站點可上台灣中油全球資訊網查詢。