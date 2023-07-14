快訊

郭台銘挑都更危老為何打不起來？ 專家：議題設定有問題

他買法拍屋家人怕被親戚瞧不起 網嘆：買不起才丟臉

約滿離開！SM娛樂證實掰了SJ東海、銀赫、圭賢

推廣本土農產品 中油舉辦喝咖啡送愛文芒果活動

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
中油舉辦「喝CUP&GO送愛文芒果」活動。中油提供／照
中油舉辦「喝CUP&GO送愛文芒果」活動。中油提供／照

為感謝消費者長期支持與愛護，同時推廣本土農產品，台灣中油自有品牌「CUP&GO來速咖啡」舉辦「喝CUP&GO送愛文芒果」活動，7月15日至16日兩天到台灣中油指定的CUP&GO來速咖啡站點，現場購買2杯中杯咖啡即贈1顆芒果，買3杯大杯咖啡即贈2顆芒果，數量有限，送完為止。

台灣中油身為國內油品市場領導品牌，除穩定供應優質油品，更積極推廣優良多角化商品，推出的自有品牌「CUP&GO來速咖啡」採用來自中南美洲瓜地馬拉的單品咖啡豆，香醇順口風味佳，頗受消費者喜愛。

近年來，台灣中油為支持台灣在地農產品，為農民加油，多次協助推廣本土農產品，台灣中油在六月時舉辦77週年慶活動推出「買CUP&GO來速咖啡送金鑽鳳梨」優惠好康，亦廣受消費者好評。

中由表示，此次再推出「喝CUP&GO送愛文芒果」活動，協助推廣來自台南縣玉井鄉的愛文芒果，當地芒果正值盛產期，果實色澤鮮豔、皮薄肉質細緻、香甜多汁，喜愛台灣優質芒果的朋友可到指定加油站購買咖啡。活動詳細站點可上台灣中油全球資訊網查詢。

咖啡 芒果 中油

延伸閱讀

黃偉哲訪韓行銷芒果 鎖定高端市場

世界盃虹吸大賽奪下台灣咖啡冠軍！歐客佬推「買1送1」限時優惠

接棒台灣香蕉、鳳梨 愛文芒果進軍日本校園午餐

台南平地芒果這裡產量第一 芒果季活動15日登場

相關新聞

大安神秘宅從未公開！孚徒悄售18戶「單價破200萬」 專家揭3原因

位於台北市大安區和平東路，從未在市場公開銷售的精品宅「孚徒」，台北地政雲近期 一次揭露18戶交易，其中有10戶總價破億，...

300億擴大租金補貼新申請數突破10萬戶 六都占八成

內政部營建署今（14）日表示，300億租金補貼專案截至昨（13）日上午，新戶申請已破十萬戶，其中六都約占八成，加計舊戶主...

木製衝浪板友善環境 成新寵兒

愛好衝浪的51歲麥斯納（Christian Meissner）九年前開始在德國金融重鎮法蘭克福附近的內陸城市奧芬巴赫製作衝浪板。

6月租金指數再創新高 中部地區漲最大

根據主計總處資料顯示，6月租金指數達103.66，再創歷史新高，反映租金漲價趨勢仍呈現緩漲，不過稍微正面的是6月租金指數...

全球租金痛苦指數孟買居冠 台北市跌破眼鏡成天堂

據馨傳不動產統計，全球各國租金最昂貴的主要城市「租金痛苦指數」，結果頗出人意表，租金負擔最沉重的竟是印度經濟大城孟買，痛...

尋職中青年可領求職津貼 穩定就業最高可領4.5萬元

勞動部今年7月起推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，15至29歲青年未在學且連續90天以上未就業，在求職過程中可領取尋職津...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦