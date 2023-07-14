快訊

人口湧入但消防員、警察卻想調離 竹北防災機能已超載

遭質疑藍皮綠骨 侯友宜：我的父親是榮民 為國家打過仗

MLB／美媒分析紅襪交易大限操作 點名張育成可被交易

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打炒房沒在怕 全台第2季推案量3年新高、開價仍漲

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄第2季在三民區等地有不少新案出籠。圖／591新建案提供
高雄第2季在三民區等地有不少新案出籠。圖／591新建案提供

根據591新建案統計，今年第2季全台新案總銷5323億元，雖季減9%，但年增26%，寫下近3年同期新高，不只如此，個案數、戶數也較上季成長2~3成。

房價依舊漲多跌少，目前全台新案平均每坪開價為52.3萬，季增4%，成交均價每坪48.6萬，同樣季增4%。

591新建案分析，本季推案水位回升主要是受惠第1季延推案進場，加上後續市場變數多，建商紛紛搶在本季公開，進而帶動住宅市場回溫，部分區域如新北三重更有醞釀已久的指標案進場。

不過下半年還有選舉、囤房稅2.0等議題攪局，買氣無法反映在建案去化速度上，也讓多數建商呈現保守姿態，估計2023全年推案量約落在1.6~1.8兆元間，較去年近2兆元呈現一定程度的回檔。

台北市本季進場個數僅26件，逢景氣前景未明，且區內多為高總價、高單價產品，使資產族出手意願降低，導致置產及投資型產品銷況備受衝擊，目前北市轉為個案表現，以「總價低、坪數小、夠稀有」的自住產品較能突圍。

新北市一掃上季陰霾，本季不僅在指標案挹注下價量齊揚，包括板橋、三重、土城及林口等推案熱區均湧現逾百億案量，銷況也在新法上路前催出一波買氣，尤其捷運周邊的自住、置產型產品銷售表現不俗。

如三重區不只有總銷200億的指標案「晴空大地」公開，二重疏洪道重劃區內亦有「潤泰峰左岸」登場，新案熱絡亦同步帶動人潮回流，目前全區案場平均每周來人更衝高至35組左右，位居新北第一。

桃園推案主力仍為青埔、中路及小檜溪等重劃區，買氣方面則受新北、新竹的高房價擠壓有所提升，但因區內不少建案已接近完工，在自備款壓力及價格認知落差下買方猶豫期拉長，因此現階段有不少案場紛紛端出低首付、低自備等促銷方案吸引買方上門。

新竹縣市則呈現一冷一熱，像新竹縣高價區塊竹北市，便苦於高房價影響導致建案銷況緩慢，建商推案意願因而相當薄弱；新竹市在指標案及舊市區都更、危老案支撐下量能不墜，但因近期新案普遍以大坪數產品且建商讓利有限，買方有出現轉往總價較低的2房產品跡象。

台中本季個案數激增2~3成，量能也重返千億大關，但北屯、西屯及南屯等區因房價轉入高原期，西屯區目前小宅建案每坪開價均已站穩6字頭，水湳特區均價更衝高至8、9字頭，造成自住客追價力道明顯弱化，買氣復甦空間有限。

海線沙鹿、梧棲也處於冷靜期，來人及供給雙雙銳減，目前僅有寶佳、新業等品牌建商持續在當地布局開案。

南二都方面，台南第2季個案數季增2成、年增4成，不過前季逢329檔期推案爆發墊高基期，總銷、戶數及房價較上季縮水，目前台南因供給急遽升高，部分地區逐漸浮現賣壓疑慮，整體市況起伏不定。

高雄在歷經上季沉寂後，這次包括三民、小港、仁武在內等地均有不少新案公開，也助攻高雄價量表現亮眼；但總體來說，建案在大環境影響下去化緩慢，反倒是地上權案憑藉較為親民的總價，衝出不錯銷況。

2023年 Q2 六都、新竹縣市新進場建案狀況。資料來源/591新建案
2023年 Q2 六都、新竹縣市新進場建案狀況。資料來源/591新建案

建案 建商 房價

延伸閱讀

北台灣上半年推案量 創高

天坑引討論 新北圖資系統地下管線一目了然

清水國運中心招商 鄰大型賣場、建商造鎮吃到人口紅利

建商回防蛋黃區！北台灣上半年推案量暴增逾2成 創11年新高

相關新聞

打炒房沒在怕 全台第2季推案量3年新高、開價仍漲

根據591新建案統計，今年第2季全台新案總銷5323億元，雖季減9%，但年增26%，寫下近3年同期新高，不只如此，個案數...

全球人壽澎湖籃球營 為離島孩子啟動夢想

日本知名籃球動漫電影「灌籃高手」再度點燃許多人對籃球運動的熱情，主題曲令人想到球場上揮灑汗水、享受籃球進框的那個熱血瞬間...

沒比較不知道 台北竟是租屋天堂？ 專家憂一事

馨傳不動產統計全球各國租金昂貴城市「租金痛苦指數」，結果出人意表，租金負擔最重的是印度孟買，痛苦指數高達190.24，反...

浮洲都更通檢朝商業傾斜惹議 民代：應落實住宅需求與公共建設

新北市政府正進行板橋浮洲地區都更通盤檢討，浮洲地區278公頃預計區段徵收103公頃，市府盼徵收後重新開發，提高土地利用價...

中鋼攜手中碳 舉辦2023中鋼全能智慧王夏令育樂營

中鋼公司秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，長期致力地方教育推展，今 (2023) 年7月10日至14日，中鋼公司攜手...

全台第2季推案量衝5323億元 創近3年新高

根據591新建案統計，今年第2季受住宅新案助攻，全台新案總銷為5323.8億元，季減9%、年增26%，寫下近3年同期新高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦