全台最大廚師盛會即將登場 台灣美食展門票7/20啟售

台灣人最愛吃美食！匯集全台廚師和美味的台灣美食展，8月4日至7日將於台北世貿一館登場，展出規模達600格，較去年規模成長15%，預售票下周四(20)日開賣。

主辦單位台灣觀光協會邀請全台各地名廚，舉辦一系列精采廚藝活動。首度推出主廚的烹飪哲學，結合講座與廚藝展演，邀請2022年獲米其林綠星和必比登推薦的小小樹食及Curious Table主廚徐兆麟，曾於法國頂尖廚藝學校Paul Bocuse習藝的Island133主廚林庭右，以及儂來餐廳亞太十大名廚黃景龍「龍師傅」帶來三道精彩菜色，將以永續、健康與在地為核心，分別用蔬食概念展演以孢子甘藍為主角的《綠牡丹》、以水墨畫為靈感的《寶島長春》、及用植物肉排骨酥創新的《蔬食佛跳牆》等。三位名廚將分享他們的烹飪理念、菜單創作及對飲食的價值觀。

台灣美食展預售票將於7月20日啟售，至8月3日前，購買預售票享有9折優惠，票價180元。購票請至ibon售票系統、全家FamiPort、萊爾富Hi-Life VIP APP、OK超商OK‧go、udn售票網、Klook。