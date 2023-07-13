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「百岳」無預警熄燈 高市勞工局：未接獲大量解僱

中央社／ 高雄13日電

經營40年的「百岳登山體育用品公司」今天官網宣布停業，公司代表人林啟文發聲明，會盡全力降低終止營運帶來傷害與衝擊。高市勞工局表示，尚未收到大量解僱通報及勞資糾紛。

林啟文今天在官網發布聲明表示，這是百岳40年來最沉重也最無奈的決定，由於面臨經營嚴重困境，營運資金無以為繼，不得不宣布即日起熄燈，終止營運。

林啟文說，百岳過去始終提倡國人走入山林，推廣登山安全教育，並提供專業服務，很榮幸與大家一起走過人生中最美麗的風景，最後以這樣的方式結束營業，實在愧對各位好友的支持，十分難過自責，百岳沒有盡到應盡的企業責任。

他並表示，公司一定會完善處理大家的薪資還有資遣事宜。對於一路相挺支持百岳的協力廠商、經銷同業，會盡全力降低終止營運所帶來的傷害與衝擊。

另外對外負債處理部分，將統一委由明法臻興律師事務所律師宋明政依法發函通知各債權人申報債權，並就百岳資產、存貨，由執行處拍賣後分配各債權人清償。

依經濟部商業司商工公示登記資料顯示，百岳登山體育用品有限公司登記地址在高雄市前鎮區民權二路。高雄市勞工局對中央社記者表示，目前尚未接到公司大量解雇通知，也尚未收到相關勞資糾紛案件，會持續了解掌握。

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