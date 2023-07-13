瓊瑤舊居可園變豪宅 未開案就有100組人馬想搶當大咖作家鄰居

瓊瑤舊居可園去年已拆除，將改建成豪宅「將捷之琚」，今（13）日正式公開，每坪銷售均價約180-185萬元，可售10戶，總銷12億元，預計規劃興建地上14層、地下4層RC大樓，值得一提的是，該案尚未公開，就有多達100組客人來店預約，想搶當瓊瑤鄰居。

瓊瑤居住在大安區北市忠孝東路四段巷弄的獨棟別墅「可園」，如今將華麗變身成豪宅，過去可園是七層樓電梯大樓，還有植物造景和涼亭，也因為是瓊瑤的家，在周遭頗有知名度，當時爆出要危老改建時，也引來民眾參觀最後可園身影。

慕樺行銷執行副總賴慶中表示，當初瓊瑤看中將捷建設的總裁是建築師出身，在規劃理念上都有著藝文特質，理念具備同質性，另外規劃二樓會是瓊瑤故事館，一樓暫定是咖啡廳，完工後也會開放給民眾參觀。

據悉，將捷之琚這個案名，也是瓊瑤命名的，瓊瑤認為要有懷舊迎新的概念，也信任建設公司，因此取名將捷之琚。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，近期豪宅市場受到平均地權條例中限制私法人購屋，導致整體市場熱度不高，但在降溫中，反而亮點豪宅能脫穎而出，以此物件來看，該案雖屬於靜巷，且周圍老舊房型多，不過地段上有其不敗特質。

另外，該案後續還有大巨蛋話題效應，且東區本身當前多有高價宅都更危老案推出，價碼有聚集相互拉抬之效，且此社區可售戶數少，單價上比起東區動輒每坪200萬元的水準，也算具備誠意，尤其市場看好明年選後，房市信心會回溫，後市應該頗有樂觀度。