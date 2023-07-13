老牌登山用品「百岳」宣布今熄燈 公司：營運資金無以為繼

老牌登山用品品牌「百岳」今（13）日發出公告，表示開業40年來，必須做出最沉重也最無奈的決定，由於面臨經營之嚴重困境，營運之資金無以為繼，不得不宣布自即日起，百岳將熄燈，終止營運。

百岳表示，公司過去始終提倡國人走入山林，推廣登山安全教育，並提供專業的服務，「很榮幸與大家一起走過人生中最美麗的風景，最後以這樣的方式結束營業，實在愧對各位好友的支持，內心十分難過自責，百岳沒有盡到應盡的企業責任」。

百岳聲明也提到，謝謝辛勤付出的百岳夥伴，「很抱歉沒能繼續照顧大家，公司一定會完善處理大家的薪資還有資遣事宜。」一路相挺支持百岳的協力廠商、經銷同業，致上萬分歉意，百岳會盡全力降低終止營運所帶來的傷害與衝擊。

關於百岳對外負債之處理，百岳已統一委由明法臻興律師事務所宋明政律師，依法發函通知各債權人申報債權，並就百岳之資產、存貨，由執行處拍賣後分配各債權人清償。