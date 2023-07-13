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長榮航獲Travel + Leisure肯定 為2023全球最佳國際線航空公司第十名

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空為了帶給旅客更舒適、更嶄新的飛行體驗，在服務方面不斷力求精進，除了加強數位化符合旅客的需求，在機上用品及餐飲也持續與知名品牌合作。業者提供
長榮航空為了帶給旅客更舒適、更嶄新的飛行體驗，在服務方面不斷力求精進，除了加強數位化符合旅客的需求，在機上用品及餐飲也持續與知名品牌合作。業者提供

長榮航空（2618）日前榮獲美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure肯定，評選為2023全球最佳國際線航空公司(World’s Best International Airlines)第十名，彰顯出長榮航空的服務品質深受全球旅客認同與肯定，再次讓台灣的航空品牌在世界發光。

長榮航空表示：為了帶給旅客更舒適、更嶄新的飛行體驗，在服務方面不斷力求精進，除了加強數位化符合旅客的需求，在機上用品及餐飲也與知名品牌合作，推出Giorgio Armani皇璽桂冠艙過夜包，以及FURLA和Kipling豪華經濟艙過夜包，備受好評的吳季剛Jason Wu皇璽桂冠艙睡衣也再改版；機上美饌的部分，也首次攜手頂級粵菜餐廳「与玥樓」和創意甜點品牌「akeruE Dessert」。

Travel + Leisure為發行全球的知名專業旅遊雜誌，每年皆會舉辦全球旅遊產業評比調查「World’s Best Awards Survey」，邀請其讀者至專門設置的網站針對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與渡假小島等，此次共有將近16.5萬名讀者參與評選，共收到超過68萬筆投票數，其評選結果具有消費指標參考意義，深受觀光旅遊產業的重視。

本次調查的「航空業」評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體評價，長榮航空今年與公務航空、阿聯酋航空、卡達航空、新加坡航空、全日空、大溪地航空、日本航空、國泰航空、維珍航空入選全球前十大的行列。能從全球數百家航空公司中脫穎而出，不只憑藉著舒適的座椅及精心準備的機上餐點，更要能於各航班上提供每位旅客最貼心且穩定的服務品質。

長榮航空今年適逢加入星空聯盟十週年的里程碑，多年來透過聯盟航網接軌國際，提供全球旅客最便捷的服務，也持續強化全球航點的布局，並引進波音787客機優化機隊，導入數位化服務及環保材質用品，為節能減碳盡一份心力，多項積極作為獲得各大航空評鑑機構的肯定，今年度已榮獲SKYTRAX五星級航空公司、全球十大最佳航空公司-第九名，以及AirlineRatings.com全球二十大最安全航空公司-第九名、全球二十五大最佳航空公司-第八名。

長榮航空榮獲美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure評選為2023全球最佳國際線航空公司(World’s Best International Airlines)第十名，彰顯出長榮航空的服務品質深受全球旅客認同與肯定，再次讓台灣的航空品牌在世界發光。業者提供
長榮航空榮獲美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure評選為2023全球最佳國際線航空公司(World’s Best International Airlines)第十名，彰顯出長榮航空的服務品質深受全球旅客認同與肯定，再次讓台灣的航空品牌在世界發光。業者提供

長榮航空 航空業

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