快訊

台灣首富換人當！他身價逾2900億元 超越張聰淵、郭台銘

老牌登山用品「百岳」宣布熄燈 公司：營運資金無以為繼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾寫無數愛情故事！瓊瑤舊居「可園」危老案分回13戶 每坪均價180萬元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
「將捷之琚」，規劃66、70坪雙併，均價一坪180萬~185萬元，今天對外公開正式開賣。圖／業者提供
「將捷之琚」，規劃66、70坪雙併，均價一坪180萬~185萬元，今天對外公開正式開賣。圖／業者提供

作家瓊瑤東區舊居「可園」通過危老都更，將打造地上14層，地下4層，訴求當代隱寓，案名「將捷之琚」，規劃66、70坪雙併，均價一坪180萬~185萬元，今天對外公開正式開賣。

將捷之琚位於東區忠孝東路四段205巷內，基地面積282坪，原建築為「可園」，為7層樓華廈，整棟為瓊瑤所有，瓊瑤在這棟房子和庭院，寫出無數膾炙人口愛情故事。

專案經理徐介威表示，瓊瑤是去年決定和將捷建設合作，將屋齡已逾40年的可園打掉重建，主要是瓊瑤認為，作家和建築師都同樣具有藝術人文底蘊，而將捷總裁林長勳本身就是建築師，非常難得，因此決定選擇將捷。

徐介威表示，可園原本有兩棵老樹，火焰木和鳳凰木都已上百年，目前都已移到將捷滬尾藝文園區。

新的建案共23戶，其中瓊瑤分回13戶，包括一樓、二樓及高樓層，其中二樓將作為瓊瑤故事館，另有10戶對外銷售，總銷約12億元。

圖／業者提供
圖／業者提供

瓊瑤 都更 建案

延伸閱讀

瓊瑤舊居可園變豪宅！未開案就有100組人馬想搶當鄰居

相關新聞

建商回防蛋黃區！北台灣上半年推案量暴增逾2成 創11年新高

根據住展雜誌統計，今年第2季北台灣新成屋、預售屋推案量約2,836.55億元，季減31.15％、年減24.78％；累計今...

老牌登山用品「百岳」宣布今熄燈 公司：營運資金無以為繼

老牌登山用品品牌「百岳」今（13）日發出公告，表示開業40年來，必須做出最沉重也最無奈的決定，由於面臨經營之嚴重困境，營...

瓊瑤舊居可園變豪宅 未開案就有100組人馬想搶當大咖作家鄰居

瓊瑤舊居可園去年已拆除，將改建成豪宅「將捷之琚」，今（13）日正式公開，每坪銷售均價約180-185萬元，可售10戶，總...

好食購老董陳彥羽發薪日留遺書失聯 公司11日通報資遣員工

推出便當自動販賣機的「好食購」董事長陳彥羽，傳出10日發薪日失聯且連續2天未進公司，員工前天在他的辦公室桌上發現遺書，警...

曾寫無數愛情故事！瓊瑤舊居「可園」危老案分回13戶 每坪均價180萬元

作家瓊瑤東區舊居「可園」通過危老都更，將打造地上14層，地下4層，訴求當代隱寓，案名「將捷之琚」，規劃66、70坪雙併，...

圖書館拉高居住品質！全台6大亮點圖書館 周邊房市一次看

近年環保、美學意識提升，圖書館周邊住宅火熱，統計北中南亮點圖書館總館周邊高價指標案狀態，各有指標豪宅，包括信義聯勤、麗晶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦