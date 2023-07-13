聽新聞
test
0:00 / 0:00
曾寫無數愛情故事！瓊瑤舊居「可園」危老案分回13戶 每坪均價180萬元
作家瓊瑤東區舊居「可園」通過危老都更，將打造地上14層，地下4層，訴求當代隱寓，案名「將捷之琚」，規劃66、70坪雙併，均價一坪180萬~185萬元，今天對外公開正式開賣。
將捷之琚位於東區忠孝東路四段205巷內，基地面積282坪，原建築為「可園」，為7層樓華廈，整棟為瓊瑤所有，瓊瑤在這棟房子和庭院，寫出無數膾炙人口愛情故事。
專案經理徐介威表示，瓊瑤是去年決定和將捷建設合作，將屋齡已逾40年的可園打掉重建，主要是瓊瑤認為，作家和建築師都同樣具有藝術人文底蘊，而將捷總裁林長勳本身就是建築師，非常難得，因此決定選擇將捷。
徐介威表示，可園原本有兩棵老樹，火焰木和鳳凰木都已上百年，目前都已移到將捷滬尾藝文園區。
新的建案共23戶，其中瓊瑤分回13戶，包括一樓、二樓及高樓層，其中二樓將作為瓊瑤故事館，另有10戶對外銷售，總銷約12億元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言