曾寫無數愛情故事！瓊瑤舊居「可園」危老案分回13戶 每坪均價180萬元

作家瓊瑤東區舊居「可園」通過危老都更，將打造地上14層，地下4層，訴求當代隱寓，案名「將捷之琚」，規劃66、70坪雙併，均價一坪180萬~185萬元，今天對外公開正式開賣。

將捷之琚位於東區忠孝東路四段205巷內，基地面積282坪，原建築為「可園」，為7層樓華廈，整棟為瓊瑤所有，瓊瑤在這棟房子和庭院，寫出無數膾炙人口愛情故事。

專案經理徐介威表示，瓊瑤是去年決定和將捷建設合作，將屋齡已逾40年的可園打掉重建，主要是瓊瑤認為，作家和建築師都同樣具有藝術人文底蘊，而將捷總裁林長勳本身就是建築師，非常難得，因此決定選擇將捷。

徐介威表示，可園原本有兩棵老樹，火焰木和鳳凰木都已上百年，目前都已移到將捷滬尾藝文園區。