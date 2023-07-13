「走著瞧-創」今創新板上市 開盤即漲停至236.5元

信任科技服務商Gogolook今（13）日以「走著瞧-創」（6902）在臺灣證交所創新板掛牌上市，開盤即以漲停板236.5元，漲停直至收盤，揭開新經濟軟體公司登上台灣資本市場舞台的序幕。

海外市場持續成長以及佈局多元產品線告捷下，帶動Gogolook在2023年上半年累積營收達3.72億、年增率達100%，創下歷史同期新猷。未來持續以信任科技為核心，透過數據與AI研發能力打造消費者信任雲、企業端信任雲以及商業服務三大產品線，有望帶動更多台灣新創軟體公司，在資本市場的支持下加速進軍國際。

Gogolook主打全球數位防詐及風險管理服務，打造一系列信任科技（TrustTech）解決方案，佈局台灣、日本、泰國、馬來西亞、韓國、香港與巴西等市場，運用AI與數據技術，建立起東亞及東南亞最大防詐資料庫。Gogolook去（2022）年營收較前（2021）年成長64%，全年合併營收為4.2億元；過去三年毛利率維持在85至90%之間，與純軟體產業的高水準毛利率一致。因海外版圖高速成長以及多元產品線佈局有成，Gogolook今（2023）年上半年展現更強勁的成長動能，累積營收達3.72億，較去年同期增加100%，創下歷史同期新高。

Gogolook今日上午在創辦團隊與管理階層的帶領下，有近百位員工與家人一同前往臺灣證交所參與上市掛牌典禮，共享經營成果與榮耀。證交所董事長林修銘、總經理簡立忠出席，凸顯證交所對創新板新經濟軟體公司第一棒的高度期許。