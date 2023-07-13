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慧穎生醫7月26日辦理創櫃板登錄前籌資

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，慧穎生醫(7647；產業類別：生技醫療)將於2023年7月26日透過創櫃板辦理登錄前籌資。慧穎公司從事保養品、美髮品、精油的原料、配方開發，以及自有品牌化妝品的生產及銷售，並提供客戶化妝品委託配方開發、產品代工等服務，該公司以台灣植物為發想，從植物選種、萃取、原料安全性認證至商品開發提供完整一條龍服務。

慧穎將自2023年7月19日起揭示其籌資資訊，7月26日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至櫃買市場業務宣導網站( https://dsp.tpex.org.tw )的創櫃板公司頁籤，點選認購籌資資訊項下的辦理中籌資資訊，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入創櫃板公司籌資系統進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

認購 創櫃板 生技

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