海島避暑趣！KKday 推峇里島、宿霧、普吉島、長灘島迷你小包團

全民瘋出國，根據交通部觀光局統計，今年1月至5月份台灣民眾出國旅遊人數已突破379萬，旅遊電商平台KKday則分享，受惠暑假旺季，近期除了日韓、歐美商品業績亮眼外，海島旅遊也很旺，6月份東南亞商品銷售較5月大幅成長56%，KKday鎖定偏好自由彈性、輕鬆出遊，但又不想自行規劃行程的旅客，推出一系列「熱帶海島耍廢迷你小包團」，只要二至六人即可成團出發，並配有專車、司機兼導遊，主打4-6日的峇里島、宿霧、普吉島、長灘島迷你小包團，行程安排入住頂級飯店或Villa、體驗熱門水上活動、做SPA、品嚐在地美食，每人團費最低只要17,900元起，非常適合情侶檔、新婚蜜月夫妻，或是親子小家庭、三五好友以及大學生畢旅揪團出遊。

2人就出發峇里島5日28,999元起、水上活動愛好者推宿霧5日17,900元起

峇里島因有壯麗的自然景觀、豐富的文化遺產、豪華的渡假體驗，成為不少旅客心目中的度假天堂，KKday「峇里島5日迷你小包團 」旅客可自行選擇入住精品度假村、獨棟Villa或五星飯店，安排當地熱門的打卡景點網美鞦韆、世界文化遺產德哥拉朗梯田，品嚐香酥髒鴨餐、金巴蘭海鮮BBQ燒烤魚等道地美食，搭配多樣的按摩SPA行程與景觀下午茶，兩人就可成團，全程配有一位專屬司機及一位導遊，每人團費最低28,999元起，就可享有奢華的度假體驗。

若是喜愛水上活動可選擇至宿霧、長灘島、普吉島，「宿霧5日迷你小包團」可體驗鯨鯊共遊的樂趣，到市區遊覽聖嬰大教堂、麥哲倫十字架、聖佩特羅堡等知名景點，每人團費17,900元起，最少兩人成團；長灘島則推出5日水上樂園行程，可體驗水上蹦床、SUP立槳、風帆、香蕉船、浮潛等特色活動，選擇入住度假村或五星飯店，兩人可成團，每人21,500元起；「泰國普吉島4日迷你小包團」，搭乘台灣虎航（6757）直飛，除了安排遊覽神仙半島、攀牙灣、查龍寺等知名景點，還有體驗泛舟、浮潛、逛市集、按摩SPA等活動，每人22,900元起，六人即可成團，夏天就到海島狂歡去。

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