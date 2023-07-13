為千名孩童圓夢！行動菩薩號召民眾1021為愛公益路跑

行動菩薩與學生「相見歡」活動邁入第10年，為了兌現對弱勢孩子允諾的「九族文化圓夢之旅」，台灣行動菩薩助學協會首度在中央公園舉辦「為愛圓夢－公益路跑野餐日」活動，號召民眾一起路跑、健走、野餐，公益所得將作為九族圓夢費用及助學金。

這次活動賽程分為8K健跑組(有晶片、有獎金)與4K健走組(無晶片、無獎金)，跑完後除了可以領完賽禮之外，現場有補給，還可以留下來一起草地野餐。

更棒的是，只要報名，就可以參加摸彩，獎品內容有：虹夕諾雅谷關雙人房住宿券1張、台中日光溫泉雙人房住宿券2張、捷安特腳踏車10台、55吋電視機3台等豐富大獎，歡迎大家踴躍報名。

行動菩薩助學協會指出，與學生相見歡活動今年舉辦第10屆，特別籌備了「2023愛一直都在」系列活動，內容包括將於10月21日在中央公園舉辦為愛圓夢路跑，邀請大家一起來「鬥熱鬧」，路跑公益所得，將為1,000名協會助學孩子圓他們的「九族文化圓夢之旅」。

協會理事長陳武華表示，協會兩年前曾允諾帶弱勢孩子去九族文化村，因疫情至今未完成，日前探訪學生時，還有孩子詢問何時能再去遊樂園玩。為此，協會決定兌現當初的承諾，盼圓孩子們去遊樂園的夢想，更希望透過大眾之力，讓這場圓夢之旅順利完成。

協會活動主委張麗莉說，為了幫孩子圓夢，希望邀請各界參加10月21日的路跑活動，一起為圓孩子的夢而跑、為偏鄉孩童教育而跑。

協會強調，當天除了路跑之外，也可以席地而坐、一起野餐，欣賞舞台的精彩演出。這次路跑公益所得，全數作為孩子九族文化村之旅費及助學課輔金，呼籲民眾一起健身、做公益。

現在也很多公司行號跟團體，紛紛踴躍報名參與，截至目前為止，全公司動員報名的企業或團體如下：勝群金屬、麗明營造、龍寶建設、豐穀建設、春耕不動產、宏全國際集團、磐興建設、惠宇營建機構、富宇建設機構。

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