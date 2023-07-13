防詐產業「走著瞧」 創新板掛牌

台灣又一新創獨角獸將進軍資本市場，Gogolook今天以中文名稱「走著瞧」登入證交所創新板掛牌上市，也是第一家在國內上市的本土新創獨角獸。Gogolook表示，受惠全球防詐需求增加，投資人參與詢價圈購踴躍，掛牌承銷價二一五元，共募集資金二點二九億元，展望未來，Gogolook將積極拓展海外市場，深耕東南亞布局。

隨著全球詐騙問題日益嚴重，加上ChatGPT帶動生成式AI發展，也加速詐騙進化。Gogolook董事長鄭勝丰表示，防詐產業仍正處在初期成長階段，而這類的剛性需求將不易受景氣影響，Gogolook未來也將持續透過AI研發防詐技術與招募海外人才，保持市場領先地位與競爭力；執行長郭建甫也說，Gogolook將複製在台灣既有商業模式到海外市場，並持續探索更多海外新市場。

近年來台灣許多新創企業著眼發展新經濟，最為知名的就是Appier、GOGORO，但這兩大新創獨角獸分別選擇遠赴日本、美國掛牌，即便全球股市震盪，Appier市值仍高達一六二八億日圓，不負「獨角獸」期望，反觀GOGORO赴美上市周年繳出虧損成績單，股價走弱，市值也縮水至八點一三億美元。「獨角獸」泛指市值在十億美元以上的新創事業。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基說，未來十年，台灣至少有廿隻新經濟獨角獸，而Gogolook是台灣新創板新經濟軟體公司的第一股，他看好Gogolook接下來的發展。法人說，Gogolook這樣的新創公司率先在台上市，有望帶動更多同類型的新創軟體公司在台灣上市。

Gogolook成立十一年以來，打造一系列信任科技解決方案，布局台灣、日本、泰國、南韓等市場，旗下陌生來電辨識軟體Whoscall在全球已擁有逾一億次下載量，並運用AI與數據技術，建立起東亞及東南亞最大防詐資料庫；因海外版圖高速成長、多元產品線布局有成，Gogolook今年上半年累積營收三點七二億元，較去年同期倍增。