新潤董事會通過 授權董事長30億元全台獵地

新潤興業（6186）今（12）日召開董事會通過，授權董事長30億元額度內不限區域執行購置營業用不動產或購地或合建開發簽約相關事宜。

新潤興業看好未來剛性需求市場，董事會決議，將進場加碼購地，並伺機參與都更案，以取得未來提供業績挹注的土地原料。

新潤興業指出，今年旗下預計有六大案完工、業績無虞，推案上除原先在線四大案持續銷售外，還將續推江翠、北士科等兩大新案，合計今年建案可銷售金額逾200億元以上。

新潤興業第1季受惠已完銷建案新北市土城暫緩重劃區「新潤心城」進行交屋挹注，首季合併營收3.11億元、年增206倍，大幅超越去年同期表現，稅後純益3,500萬元，較去年同期虧轉盈，每股純益0.23元。

新潤興業除「新潤心城」外，接下來還將有五大新案完工，包括「明日莊園」、「新潤捷韻A10一期、二期」、「新潤君頤」、「新潤A5」、「新潤心苑」，完工量逾百億元，今年公司營運確定優於去年表現。