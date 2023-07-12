性平三法草案政院明通過 雇主成加害人將加重懲罰

行政院明（13）日將通過「性平三法」修正草案。據知情官員通漏，此次修法將再加重懲罰權勢性騷，將視地位層級化裁罰，且民事新增懲罰性賠償，最高可加重罰五倍；行政罰最高可罰100萬；刑事上則新增規範，最重將面臨加重其刑2分之1、最高三年的徒刑。

官員指出，此次修正，性別平等教育法、性騷防治法為兩法全文修正；性別工作平等法則修一半。修法的主要目的也希望未來在面對性騷擾事件處理上，能產生有效抑制、對被害人友善保護，並值得信賴等三面向，故會以被害人保護為中心重新思考。

官員說，先前有先做部會間協商，由於三法是分立的，外界有提議打掉、草擬一個大的法出來，但現實考量不可能。性騷擾的定義三法都不一樣，也沒有強制要一樣，三法會告自發展對性騷的定義很自然，也因此會產生一些灰色地帶，「這次也利用機會通盤檢討把這事情解決，不可以漏接、不可以有漏洞」。

這次大改革有三大目標，官員說，第一有效，要強化有效加害人裁罰處置，特別是職場權勢性騷擾是重中之重；第二友善，完善被害人權益保障跟服務；第三可信賴，建立專業、可信賴的性騷擾防治制度。在有效部分，要明確規範性騷擾管轄權，補足性騷三法相關缺漏，適用原則上，性平法優先適用，因為屬於校園性平，再來是工作職場的性工法，其餘都是歸在社會型性騷法處理。

官員補充，也擴大適用範圍，軍校、警校、矯正學校等不適用性平法，考量時代不同，現在都納入性平法；另雇主以往是三不管地帶，現在只要是雇主是性騷擾行為人時，由主管機關裁處。

至於在加重處罰方面，官員說，將增訂權勢性騷擾類型，一般權勢性騷擾如主管，特別權勢性騷擾如雇主或是機關首長，比較容易出現當事人不敢申訴狀況，因此增加民事懲罰性賠償，對利用權勢者、雇主加重，最高罰五倍；刑事上，加重性騷擾罪刑罰，新增利用權勢犯性騷擾罪者，加重其刑2分之1；行政罰則新增雇主為行為人行政罰1到100萬元，一般型也提高性騷法相關行政罰鍰到1到20萬元，權勢型也要罰6萬到60萬。

舉例來說，雇主或是最高負責人，持續性騷員工，且構成犯罪行為，屢勸不聽後被告，第一時間要被調查，地方勞工局調查成立最高就可罰100萬行政罰；但他還有刑罰部分，最高可判三年；民事賠償除了基本額外，最多要乘五倍罰鍰。

在友善部分，官員說，會編列預算，做被害人保護扶助措施；完善保護規定，周延被害人保護，包含不得報導或是公開足以識別被害人身分資訊。可信賴部分，官員則說，會強化通報機制，目前雇主沒有通報義務，未來會有通報義務；還有設計一定規模跟組織，比照政府機關部門有性平機制；如果在職期間申訴，增訂情節重大最高負責人、主管停職，或調整職務等暫時措施，確保事件調查過程獨立公正，不受行為人權勢影響。這對調查成程序有相當必要，不要成立不友善環境。

最後，官員也強調，整個制度上有很多配套，三法通過後沒有配套將無法落實執行，預計會有十個子法，包含建立資料庫、做相關教育訓練，有些規定可以立即實施，像是處罰無須準備期即可先行；至於配套，包含救濟程序申訴等，就會增加地方人力跟預算，實際預算跟人力由各部會評估。除了先行條文外，其他配套部分，會在明年3月8日婦女節生效。