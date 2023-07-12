歷經五天海上競技 亞果遊艇帆船隊澎湖島帆船週系列賽奪亞軍

第11屆澎湖島帆船週系列賽於本月展開，由亞果遊艇集團成員組成的「伊麗絲隊」，歷經五天的海上競技後獲得綜合繞標賽和繞島賽系列賽的總成績第二名，僅次於法國籍的隊伍「飛樂比」，為集團奪下一座亞軍，也是亞果在澎湖島帆船週系列賽中歷年來的第二座亞軍。

今年度賽事自6月28日起至7月2日在澎湖南、北海域展開競技，共計有來自15個國家、26艘帆船、203名選手參賽，分別進行繞標賽、繞島賽和北海跨夜挑戰等三場賽事，其中以北海挑戰賽60海浬距離最遠，最具挑戰性。

今年度澎湖島帆船週系列賽事緊接在台琉盃之後舉行，不少船隊為了完成此塊拼圖，直接從在宮古島完成賽事後，立即移泊至澎湖備賽。賽事包含三場比賽，一場繞標賽、一場繞島賽及1場北海挑戰賽，其中以北海跨夜挑戰賽全程60海浬，最為精彩刺激。

亞果代表隊伊麗絲本次賽事成績繞標賽第三名，繞島賽第一名，環澎湖北海挑戰賽第二名，奪下總成績第二名，伊麗絲成員表示，這次比賽印象深刻的是北海挑戰賽，在團隊經過兩天比賽體力消耗同時風浪大的情況下，順利排除狀況後很幸運遇到強風，乘著風一路追上好幾個船隊，卻在快終航時遇到強流，導致跟其他船隊在終點前滯留一段時間，長航過程變幻莫測，不到最後一刻都不知道會發生什麼狀況，隨時都有可能改變結果。

亞果遊艇集團近年積極投入海洋運動領域，除成立TSL帆船聯盟每年定期舉辦重型帆船賽以外，集團也組隊投入台灣各項帆船賽事，屢屢創下佳績。同時針對帆船教育長期投入資源，透過培訓和贊助計畫培育海洋運動人才，贊助台南西門實驗小學成立的帆船隊每年皆傳來捷報。