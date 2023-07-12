去年台式聯名創10億元佳績 全家再攜台酒、雙月推夏鮮食
超商鮮食透過攜手餐飲品牌聯名，不但要吸引客人嚐鮮，台式口味更能衝出好成績！全家（5903）表示，去年鮮食聯名鼎泰豐、山海樓、雙月食品社等「台灣味」，一舉創下近10億元業績；今（12）日宣布，再攜手今年上半年和去年都獲好成績的台酒和雙月，推夏日台味鮮食，在全台4,150間全家店舖登場。
全家12日股價以215元作收，下跌0.5元。
全家商品本部副本部長黃正田表示，全家近年透過「品牌聯名」及「品質差異化」二策略推進，其中品牌聯名迄今，已攜手逾30個品牌、推出超過200款聯名鮮食，且觀察鼎泰豐、山海樓、雙月食品社等台灣味聯名鮮食，去年就創下近10億元業績。
全家去年起攜手蟬聯米其林必比登推薦多年的「雙月食品社」，今年則與擁有百年歷史的台酒推出多款台味鮮食，不僅雙月聯名銷售逾60萬份，上半年台酒聯名系列推出，不到半年更創下億元業績。
全家今年再攜台酒、雙月兩大品牌推夏日台味美食，台酒部份包含「白蘭地椰香嫩雞飯」、「花雕三杯雞飯卷」、媽媽煮藝「紹興翅小腿」與minimore甜點「荔枝金萱雙餡泡芙」等4款聯名微醺鮮食。
全家也攜手雙月推出「愛恨椒芝涼拌麵」、「吹風滷味」、「雙月嫩仙草凍」與「雙月檸檬愛玉凍」4款聯名消暑新品，有望再創一波銷售熱潮。
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