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磊山支持兩廳院永續共融計畫 邀聽障人士欣賞傳統戲劇之美

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

「先帝啊…」優美的樂聲，伴隨著國家文藝獎得主唐美雲渾厚的唱腔，瞬間將國家戲劇院全場觀眾拉近了三國紛亂情境中，舞台上演員盡情演繹，舞台兩旁投影幕，則是兩廳院為聽障人士推出的共融服務「情境字幕」，用文字描述演出過程的音樂音效以及演員當下的情緒及每句台詞，這樣的設計是為了讓聽障人士能同步欣賞、理解舞台上的每個劇情走向。

兩廳院的共融計畫是以倡議永續發展、藝術平權為基礎，讓聽障和視障朋友及其他特殊需求的民眾，透過觸摸模型、口述影像、手語導覽、情境字幕或輕鬆自在場等不同方式感受到藝術的美好。磊山保經自2023年開始支持國家兩廳院永續共融計畫，7月初更邀請蒲公英聽語協會聽障人士一同欣賞唐美雲歌仔戲《臥龍－永遠的彼日》，由董事長李佳蓉與業務總經理林世德共同出席藝術零距離計畫活動，以實際行動陪同支持。

林世德指出，企業的使命不僅是透過商業模式服務大眾，更重要的是回饋社會，企業就像是一支槓桿，必須找到一個支點，也就是專業的藝術機構或公益團體，雙方完美結合就能共同撬動問題，與兩廳院的合作就是此一理念的體現，透過共融計畫讓每個人都用自己最適宜的方式與藝術互動，從中得到更多的感動。此次開演前也特別安排兩廳院資深導覽員搭配手語老師，向聽障人士解說兩廳院的建築結構、設計與舞台機關等特殊之處，讓他們在看戲前，更了解所處環境的與眾不同及特色。

李佳蓉欣賞完演出後表示，自己的母親也是聽障人士，過去雖常帶著她一起參加音樂戲劇表演，但不知道她實際能體會多少內容；這次母親一起坐在國家戲劇院觀眾席，搭配著情境字幕欣賞舞台上的歌仔戲，從母親感動的神情與目不轉睛的參與，就知道這樣的安排對她的觀影體驗有多大的幫助，她非常感謝兩廳院的共融計畫，讓藝術的體驗無礙且零距離，不同的族群，在同樣的場域中，以不同的方式獲得相同的感動，讓更多的人一起參與，這會是一件非常有意義的事。

世德

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