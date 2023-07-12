遠雄航空自由貿易港區第二階段啟用 估創造1.5兆產值
行政院副院長鄭文燦今天參加「遠雄航空自由貿易港區」第二階段啟用典禮，遠雄港投資超過60億元，蓋了全新4棟大樓樓，為台灣增加5000工作機會，台灣的電子業及高科技產業蓬勃發展，預計創造產值達1.5兆元，強化台灣航空貨運進出口競爭優勢，成為全球物流布局最重要的運籌帷幄中心。
「遠雄航空自由貿易港區」第二階段啟用典禮，行政院鄭文燦副院長、交通部王國材部長、桃園市張善政市長、中研院張懋中院士、無任所郭旭崧大使、國發會游建華副主委、經濟部林全能次長、財政部謝鈴媛次長、交通部何淑萍司長等事業主管機關主管蒞臨啟用典禮，共同見證航空自由貿易港區成為跨國企業發球運等的重要時刻。
鄭文燦表示，台灣的物流業非常有競爭力，遠雄港可以說是苦盡甘來，已成為亞太營運中心的指標建設，尤其在疫情期間也大幅成長，值得給他們最大的支持及祝福。
鄭文燦進一步表示，遠雄港這次4棟投資3.4萬坪，這是很大手筆的投資，是他個人擔任市長任內積極推動，當時遠雄港好不容易獲利，對於又要投資60億元有點擔心，在政策積極推動招商後，遠雄港的各項營造工程發包都在最低點，未來會有25家進駐，增加1.5兆以上，加上原來的1.2兆，未來將創造2.7億元的產值，現在遠雄航空城在航空物流的市占率已達5成，未來還會衝上6成。
物流概念要多元化、高質化，冷鏈物流、國際醫療、生技產業等都可以進來，期許遠雄港自由貿易港區還需增加各種生活措施，包括銀行的服務等，讓企業在這裡深耕更方便；近年來從香港轉到台灣發展，遠雄港是首選，未來會有更多高質化的加值製造。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言