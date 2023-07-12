遠雄航空自由貿易港區第二階段啟用 估創造1.5兆產值

行政院副院長鄭文燦今天參加「遠雄航空自由貿易港區」第二階段啟用典禮，遠雄港投資超過60億元，蓋了全新4棟大樓樓，為台灣增加5000工作機會，台灣的電子業及高科技產業蓬勃發展，預計創造產值達1.5兆元，強化台灣航空貨運進出口競爭優勢，成為全球物流布局最重要的運籌帷幄中心。

「遠雄航空自由貿易港區」第二階段啟用典禮，行政院鄭文燦副院長、交通部王國材部長、桃園市張善政市長、中研院張懋中院士、無任所郭旭崧大使、國發會游建華副主委、經濟部林全能次長、財政部謝鈴媛次長、交通部何淑萍司長等事業主管機關主管蒞臨啟用典禮，共同見證航空自由貿易港區成為跨國企業發球運等的重要時刻。

鄭文燦表示，台灣的物流業非常有競爭力，遠雄港可以說是苦盡甘來，已成為亞太營運中心的指標建設，尤其在疫情期間也大幅成長，值得給他們最大的支持及祝福。

鄭文燦進一步表示，遠雄港這次4棟投資3.4萬坪，這是很大手筆的投資，是他個人擔任市長任內積極推動，當時遠雄港好不容易獲利，對於又要投資60億元有點擔心，在政策積極推動招商後，遠雄港的各項營造工程發包都在最低點，未來會有25家進駐，增加1.5兆以上，加上原來的1.2兆，未來將創造2.7億元的產值，現在遠雄航空城在航空物流的市占率已達5成，未來還會衝上6成。