快訊

服外役監喝酒、介紹特種行業「放縱不羈」！易寶宏移回花蓮監獄服刑

黃子佼強吻、拍攝未成年少女裸照遭告發 列「他」字案被告

Toyz被爆勾搭「三寶媽」性感小模 綠帽老公氣炸：找不到人

千萬內預售屋10大熱銷區曝光 都在這種地方

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／永慶房屋提供
示意圖／永慶房屋提供

近年預售屋價格持續攀高，若預算只有1千萬內，該到哪裡買？永慶房產集團根據實價資料，統計今年前5月全台總價1千萬以內的預售屋交易前十名地區，桃園市龜山區交易量居冠，觀音區、楊梅區位居二、三名，

另外入榜的包括高雄市小港區、仁武區，新北市淡水區、台中市梧棲區、台南市善化區、安南區、宜蘭縣五結鄉，都在蛋白、蛋殼區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，千萬以下預售屋交易量最多的前三名，全都在桃園市，其中桃園市龜山區以429件交易量居冠，其次則是觀音區288件，而楊梅區則以225件位居第三。

桃園市龜山區預售屋交易集中A7重劃區，目前平均單價約36.2萬元/坪，平均總價801萬元，房價門檻相較於鄰近的捷運站低，磁吸不少雙北客群，加上鄰近產業聚落，受惠桃園就業人口以及北客南移的效應，讓交易量居全台之冠。

名列第二和第三的觀音區與楊梅區，兩區域均受惠於工業區、科技園區龐大就業人口，帶動購屋需求。楊梅在五楊高架通車後，更添交通優勢，預售屋單價2字頭、總價在650-750萬之間，房價相對親民，受到不少自住族群青睞。

觀察前十名榜單中，雙北地區僅有淡水區上榜。陳金萍指出，淡水今年1-5月預售屋交易量197件，排名第五，平均單價33.9萬元，平均總價831萬元，房價負擔相對低，而新推案多、可選擇性高，也受到首購族、小資族的青睞。

她表示，淡水區向來是房市的蛋白區，房價相對親民。隨著淡海新市鎮開發逐步成熟、交通建設陸續完成後，加上平均地權條例修法通過，抑制投機客炒作，淡水區房市可更健康。

資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋

預售屋 房價

延伸閱讀

第1季全國房貸負擔率升0.94% 受購屋貸款利率上升影響

預售屋付定金才能審閱買賣契約 公平會開罰建案60萬

獨／傳趙正宇將回國民黨籍參選？ 藍營：沒有空間

桃園市蘆竹區與里長市政座談 張善政：共同打拚更接地氣

相關新聞

長榮砸千億 大買節能船

長榮斥資千億大買節能船。長榮海運昨（11）日代子公司Evergreen Marine （Asia）Pte. Ltd.公告...

興大招商 台中邁向醫療重鎮

台中地區將成為大型醫療園區重鎮，繼中國醫藥大學、亞洲大學投入大型醫療園區開發後，國立中興大學昨（11）日宣布，「中興大學...

今年第1季全國房貸負擔率上升0.94% 北市連二季下降

內政部今發布今年第1季全國及6都房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為41.19%，較上季上升0.94%，較去年同季上升...

加速展店! 王品下半年一周要開一店 不只徵才也要徵房東

進入餐飲業傳統旺季，餐飲龍頭王品集團加速展店腳步，全年45家門店通過開發決議，其中6月火速開出7家門店，一周幾乎開了兩家...

今年第1季住宅價格指數漲幅趨緩 北高下跌

內政部今發布112年第1季住宅價格指數，本季全國住宅價格指數為128.85，相較上季微幅上漲1.05%，漲幅趨緩整理。在...

奧運拉貨潮報到 法人看好儒鴻等供應鏈後市營運

奧運將在明年第3季舉辦，法人機構評估，在成衣及運動用品端的拉貨會從今年第3季開始一直延續到明年農曆年前，未來半年將是主要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦