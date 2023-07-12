千萬內預售屋10大熱銷區曝光 都在這種地方

近年預售屋價格持續攀高，若預算只有1千萬內，該到哪裡買？永慶房產集團根據實價資料，統計今年前5月全台總價1千萬以內的預售屋交易前十名地區，桃園市龜山區交易量居冠，觀音區、楊梅區位居二、三名，

另外入榜的包括高雄市小港區、仁武區，新北市淡水區、台中市梧棲區、台南市善化區、安南區、宜蘭縣五結鄉，都在蛋白、蛋殼區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，千萬以下預售屋交易量最多的前三名，全都在桃園市，其中桃園市龜山區以429件交易量居冠，其次則是觀音區288件，而楊梅區則以225件位居第三。

桃園市龜山區預售屋交易集中A7重劃區，目前平均單價約36.2萬元/坪，平均總價801萬元，房價門檻相較於鄰近的捷運站低，磁吸不少雙北客群，加上鄰近產業聚落，受惠桃園就業人口以及北客南移的效應，讓交易量居全台之冠。

名列第二和第三的觀音區與楊梅區，兩區域均受惠於工業區、科技園區龐大就業人口，帶動購屋需求。楊梅在五楊高架通車後，更添交通優勢，預售屋單價2字頭、總價在650-750萬之間，房價相對親民，受到不少自住族群青睞。

觀察前十名榜單中，雙北地區僅有淡水區上榜。陳金萍指出，淡水今年1-5月預售屋交易量197件，排名第五，平均單價33.9萬元，平均總價831萬元，房價負擔相對低，而新推案多、可選擇性高，也受到首購族、小資族的青睞。