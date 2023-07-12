高雄房價跌了！內政部：5年來首見、北市也連2跌
內政部今（12）日發布112年第1季住宅價格指數，本季全國住宅價格指數為128.85，相較上季微幅上漲1.05%，漲幅趨緩，其中台北市已連續兩季下跌，本季較上季下跌0.03%、高雄市則自107年第3季以來首次下跌，跌幅1.09%。
本季6都住宅價格指數與上季相較，台北市下跌0.03%，已是連續兩季下跌、高雄市亦下跌1.09%，其餘4都漲幅分別為新北市1.67%、桃園市1.46%、台中市1.30%、台南市1.73% 。
內政部指出，受到國內經濟成長趨緩、通膨、升息壓力及不動產政策等因素，112年第2季全國建物買賣登記棟數7萬5，640棟，較111年第2季8萬6，026棟減少約12.07%，延續第1季交易量縮情形，第2季整體市場交易持續呈現量縮態勢，顯示近期短期投資客陸續退場，轉而由剛性自住需求的購屋族支撐。
內政部指出，隨疫情影響淡化，民間消費持續恢復，經濟成長景氣對策信號從去年11月起連續5個月藍燈，但領先指標有微幅上升，表示廠商信心有好轉。惟受到央行第5次升息以及平均地權條例修法的影響，購屋民眾心態仍趨保守觀望，將使得不動產市場走入盤整情況更為明顯。
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