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第1季全國房貸負擔率升0.94% 受購屋貸款利率上升影響

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導
圖為房貸示意圖。報系資料照片
圖為房貸示意圖。報系資料照片

內政部今(12)日發布112年第1季全國及6都房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為41.19%，較上季上升0.94%，較去(111)年同季上升2.84%，變動幅度趨於穩定，房價負擔能力維持「偏低」等級。另在六都中，台北市房貸負擔率本季較上季減輕1.56%，已連續兩季下降。

內政部表示，本季全國中位數住宅價格較上季上升2.12%（由850萬元升至868萬元），使負擔率增加0.85%，且受到五大銀行購屋貸款利率於3月升至1.985%，支付房貸金額增加，使負擔率增加0.48%，但因中位數家戶可支配所得同時上升0.99%（由88.45萬元增加至89.32萬元） ，使負擔率減少0.39%，綜合上述結果，本季全國房貸負擔率季增0.94%主要為中位數住宅價格及購屋貸款利率上升所致。

此外，本季六都房貸負擔率部分，台北市房貸負擔率為64.50%，已連續兩季下降，較上季減輕1.56%，新北市房貸負擔率為54.13%，較上季上升1.03%，均為房價負擔能力「過低」等級；台中市為48.08%，較上季上升1.55%，為房價負擔能力「偏低」等級；台、南市、高雄市及桃園市則分別為39.96%、38.83%及33.88%，較上季分別上升0.74%、0.07%及1.07%，均為房價負擔能力「略低」等級。嘉義縣、嘉義市、屏東縣及基隆市為「可合理負擔」等級，其他縣市為「略低」等級。

內政部提醒，購屋貸款為長期支出負擔，民眾在購屋時仍須審慎評估整體利率調升對於未來還款負擔的影響。修正後平均地權條例已於7月1日施行，包括限制預售屋換約轉售、嚴懲炒作行為、預售屋解約申報登錄，建立檢舉獎金制度及私法人購買住宅許可制等，未來將持續辦理穩定房市相關業務，務實推動各項改革，並持續關注各區域房價變動情形。

全國房貸負擔率。內政部提供
全國房貸負擔率。內政部提供

房貸 房價

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