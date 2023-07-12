第1季全國房貸負擔率升0.94% 受購屋貸款利率上升影響

內政部今(12)日發布112年第1季全國及6都房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為41.19%，較上季上升0.94%，較去(111)年同季上升2.84%，變動幅度趨於穩定，房價負擔能力維持「偏低」等級。另在六都中，台北市房貸負擔率本季較上季減輕1.56%，已連續兩季下降。

內政部表示，本季全國中位數住宅價格較上季上升2.12%（由850萬元升至868萬元），使負擔率增加0.85%，且受到五大銀行購屋貸款利率於3月升至1.985%，支付房貸金額增加，使負擔率增加0.48%，但因中位數家戶可支配所得同時上升0.99%（由88.45萬元增加至89.32萬元） ，使負擔率減少0.39%，綜合上述結果，本季全國房貸負擔率季增0.94%主要為中位數住宅價格及購屋貸款利率上升所致。

此外，本季六都房貸負擔率部分，台北市房貸負擔率為64.50%，已連續兩季下降，較上季減輕1.56%，新北市房貸負擔率為54.13%，較上季上升1.03%，均為房價負擔能力「過低」等級；台中市為48.08%，較上季上升1.55%，為房價負擔能力「偏低」等級；台、南市、高雄市及桃園市則分別為39.96%、38.83%及33.88%，較上季分別上升0.74%、0.07%及1.07%，均為房價負擔能力「略低」等級。嘉義縣、嘉義市、屏東縣及基隆市為「可合理負擔」等級，其他縣市為「略低」等級。